Im März wurde das frühere Gebäude der Teestube in der Hauptstraße abgerissen, mittlerweile wird hinter dem neuen Parkhaus am Gleis gebaut, um ein Ersatzgebäude für den Verein „Teestube“ entstehen zu lassen. Aber wie sieht es dort eigentlich aktuell aus? Das wollten Interessierte am Tag der Städtebauförderung wissen.

„Wir im Quartier“ lautet das diesjährige Motto des bundesweit durchgeführten Tages. Singens Stadtverwaltung hatte zu dem Anlass in das neue Quartier der Teestube eingeladen. „Die Stadt wollte für die Teestube unbedingt einen neuen Standort“, sagte Oberbürgermeister Bernd Häusler auf der Baustelle. Das Vorhaben war nach intensiver Diskussion vom Gemeinderat beschlossen worden. Im Juli soll schon der Einzug sein, denn das Haus wird in Holzbauweise erstellt.

Bundesbauministerium fördert den Ersatzbau Die Stadt Singen bekommt für das Vorhaben voraussichtlich 30 Prozent der Baukosten aus dem Programm soziale Integration im Quartier (SIQ). Das Förderprogramm des Bundesbauministeriums, das gemeinschaftlich mit Ländern und Kommunen umgesetzt wird, soll Städte und Gemeinden dabei unterstützen, Orte zu schaffen, an denen Angebote für Bildung, Begegnung, Integration und Teilhabe ermöglicht werden und damit der soziale Zusammenhalt im Quartier unterstützt wird.

Auf dem Scheffelareal, wo die Teestube bisher war, werden 150 bis 160 Wohnungen gebaut, so Häusler. Am neuen Standort direkt hinter dem Parkhaus am Gleis wurde kürzlich die Bodenplatte gegossen. „Der Estrich ist aus Recycling-Material von Meichle und Mohr“, sagte Häusler. Das Haus an sich wird in Holzbauweise gebaut. Es sei schwierig gewesen, einen Holzbauer zu finden, sodass nicht nur eine Ausschreibung nötig war. Zu den genauen Baukosten wollte sich OB Häusler deshalb noch nicht äußern.

Platz für Graffiti auf den Außenwänden

Lara Fichtner dankte als Sprecherin der Teestube für die gute Zusammenarbeit. Die Aktiven der Teestube hoffen, dass sie im Juli einziehen können. Die Außenwände sollen so gestaltet werden, dass auch für Graffiti Platz ist. In der Zwischenzeit lagert das Material des Vereins in einem Lagerraum im Industriegebiet.

Sozialarbeiterin Nora Palmer, die für die Teestube zuständig ist und an die Singener Kriminalprävention angedockt ist, hat zwischenzeitlich ihr Büro im Haus der mobilen Jugendarbeit, sagt Marcel Da Rin von der Singener Kriminalprävention. Die Teestube wird seit zehn Jahren durch eine bei der Stadt beschäftige Fachkraft begleitet.

Ein Open-Air-Konzert veranstaltet das Teestuben-Team am Freitag, 26. Mai, von 17 bis 21.30 Uhr auf der Aktionsweise im Stadtgarten. Mehr Infos über das selbst verwaltete Jugendzentrum im Internet unter https://teestube.blackblogs.org/