Der Weg zu einer neuen Kita an der Radolfzeller Straße ist frei. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Baubeschluss gefällt. Entstehen soll ein Kindergarten mit 75 Plätzen in drei Gruppen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung. Standort wird ein Grundstück im Bereich des ehemaligen Kunstrasenplatzes. Der Kindergarten soll im September 2024 in Betrieb gehen.

Die Stadtverwaltung rechnet mit Baukosten von etwa 2,1 Millionen Euro. 500.000 Euro sind schon für dieses Jahr im Haushalt eingestellt, der restliche Betrag im kommenden Jahr. Allerdings könnte je nach Entwicklung der Baukosten ein Nachtragshaushalt nötig werden, sagte Oberbürgermeister Bernd Häusler schon in einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Verwaltung und Finanzen sowie Familien, Soziales und Ordnung Ende April, in der beide Gremien den Bau empfohlen haben.