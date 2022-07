Kreis Konstanz

Das Gute-Zeit-Festival im Konstanzer Bodenseestadion hat bei hochsommerlichen Temperaturen zur Party gerufen. Ein Festtag für Elektrofans, gelöste Stimmung und vielseitige Musik-Acts wie DJ Monika Kruse oder DJ Pretty Pink haben nach der langen Pandemie-Pause für genau das gesorgt, wofür das Festival in seinem Namen steht: Eine gute Zeit. Auch Veranstalter und Polizei sind zufrieden, wie unsere Zusammenfassung zeigt.

Video: Lukas Ondreka, Nico Talenta

Beim Tag der offenen Tür der Mitgliedsunternehmen des Steißlinger Gewerbevereins gab es viel zu entdecken. Bei strahlendem Wetter präsentierten sich Unternehmen und Vereine in den Industrie- und Gewerbegebieten.

Hunderte Kinder besuchten mit ihren Eltern den Zeller Aktionstag „Herz für Kinder“, die Spielaktion des Familienverbands, der Touristik GmbH und des SÜDKURIERS, in Radolfzell. Sie verwandelten die Innenstadt in eine Spielwiese und vergnügten sich an 25 Spielstätten.

Ein voller Erfolg war auch das Hafenfest Ludwigshafen. Es herrschte eine gemütliche Atmosphäre in der Sernatingenstraße und rund ums Zollhaus. Am Samstag Abend war dann teilweise dichtes Gedränge – wie früher vor Corona, stellten viele Gäste und Standbetreiber erfreut fest.

Bodenseekreis

Menschen unterschiedlicher Kulturen trafen sich am Wochenende in Friedrichshafen zum Interkulturellen Stadtfest. Spaß, Sonne und gute Laune gab es an allen Ecken.

Wer sich ein Ticket für das Häfler Open Air am Samstag gekauft hatte, wurde nicht enttäuscht. Mehr als 800 Besucher haben in Friedrichshafen das Open-Air-Konzert mit Milky Chance, Bruckner, Nina Chuba und Julia Scheeser miterlebt. Das traumhafte Sommerwetter machte ein gelungenes Festival daraus.

Das Markdorfer Mehrgenerationenhaus hat am Sonntag zur Feier seines 15-jährigen Bestehens zu einem großen Fest eingeladen. Gefeiert wurden auch 30 Jahre Familienforum Markdorf – hier finden Sie die Bilder-Eindrücke des Events.

Zwei Jahre nach seiner Eröffnung wurde jetzt der Kindergarten Storchennest im Markdorfer Süden feierlich eingeweiht. Es kamen überraschend viele Besucher in die Kindertagesstätte, die auch als Quartierszentrum dient.

Zahlreiche Besucher zog es auch zum Teuringer Sonntag, bei dem viele verschiedene Vereine aktiv waren. Hier gibt´s die Bilder.

Schwarzwald

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Unterbrechung fand in St. Georgen wieder das Stadtfest statt. Beim Fassanstich animierte Bürgermeister Michael Rieger die Besucher, zwei Tage unbeschwert miteinander zu feiern. Irgendwie war es wie immer, und doch war vieles neu.

Zum Start der Schwenninger Kulturnacht versammelten sich viele Zuschauer vor den fünf Open-Air-Bühnen. Das große Kulturfestival präsentiert im Jubiläumsjahr wieder einmal die Vielfalt der Kulturen in der Doppelstadt. Besondere Auftritte und echte Hingucker waren garantiert. Mit einem besonderen Feuerwerk ging die Veranstaltung zu Ende.

Bild: Christian Klemm

Der Fußballclub Schönwald hat am Wochenende sein 100-jähriges Bestehen nachgefeiert. Die Kicker durften sich auf reichlich Zuspruch aus allen Richtungen freuen und können stolz auf ein gelungenes Festwochenende zurück blicken.

Hochrhein

Ein Hauch Fasnacht wehte beim Summerjam der Laufenburger Guggemusik RoliGuggers in der sommerlich-warmen Abendluft der Codmananlage. Die Rolis sowie die Städtlefasnachtsgemeinschaft konnten nach der erneut ausgefallenen Fasnacht nun eine Veranstaltung präsentieren, die eine Neuauflage von „Brass am Rhy“ darstellen sollte.

Und es gibt sie wieder: Die unbeschwerten Sommerabende im Schlosspark von Bad Säckingen. Fast 300 Besucher folgten am Samstag Abend der Einladung des Chors „ProSäcko“. Nach coronabedingter Pause, freuten sich die Sängerinnen und Sänger genauso wie das Publikum über das Wiedererwachen der Kultur.

Mehr als 200 Starter waren beim Triathlon für Jedermann in Lauchringen am Start – sie wurden von hunderten Fans entlang des Parcours angefeuert.

Der Heimatabend des 607. Tiengener Schwyzertags fand vor großer Zuschauerkulisse im Schlossgarten statt. Auf der Bühne wurde ein packendes Programm mit Musik, Tanz, Reden und Ehrungen geboten. Hier finden Sie alle Bilder und eine Zusammenfassung des Events.