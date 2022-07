Das Gute-Zeit Festival im Bodenseestadion in Konstanz ist in vollem Gange. Seit 13 Uhr sind die Eingänge geöffnet. Top-Acts sind an diesem Abend Monika Kruse auf der Imperia-Bühne, Moonbootica auf der Elektro-Bühne und 102 Boyz auf der Arena-Bühne.

Noch Platz: Bei praller Sonne sind am frühen Nachmittag noch wenige Besucher vor den Bühnen. | Bild: Nico Talenta

Der Veranstalter rechnet mit mehreren Tausend Besuchern, genaue Zahlen kann er nach eigener Angabe aber erst abends nennen. Es bleibe abzuwarten, wie viele Tages-Tickets verkauft werden.

An den Kontrollstationen müssen die Besucher beim Einlass ihre Taschen öffnen. | Bild: Nico Talenta

Der Einlass verläuft ruhig: Durch drei Schleusen müssen die Besucher, bevor sie es sich auf dem Festivalgelände gut gehen lassen können.

Mitgebrachte Wasserflaschen sind verboten, werden aber am Eingang abgestellt. Die Besucher können sie später wieder abholen. | Bild: Nico Talenta

Bis um 23 Uhr spielen DJs auf den Bühnen Live-Musik, wer danach noch etwas mehr tanzen und feiern möchte, kann zu später Stunde die Gute-Nacht Veranstaltungen in der Kantine oder dem Berry‘s in Konstanz besuchen.

Der SÜDKURIER ist vor Ort am Gute-Zeit Festival und berichtet am Sonntag mehr.