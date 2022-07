Ein Hauch Fasnacht wehte beim Summerjam der Laufenburger Guggenmusik Roli Guggers in der sommerlich-warmen Abendluft der Codmananlage. Die Rolis sowie die Städtlefasnachtsgemeinschaft konnten nach der erneut ausgefallenen Fasnacht im Frühjahr nun eine Veranstaltung präsentieren, die eine Neuauflage von „Brass am Rhy“ darstellen sollte, wie Roli-Vorsitzender Tobias Powalla erläuterte. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Leuten nach so langer Zeit mit dem Summerjam wieder etwas bieten können“, sagte Powalla.

Die Bööggebrätscher Welschenrohr heizten der Menge ordentlich ein. | Bild: Michelle Güntert

Die Roli Guggers wurden bei der Organisation und Durchführung des zweitägigen Events von der Naro-Altfischerzunft und den Waldgeistern sowie zahlreichen Sportvereinen, darunter der FC Binzgen, FC Rotzel, die Alte-Herren-Abteilung des SV 08 Laufenburg, dessen Jugendförderverein sowie CSI Juve Rosetta unterstützt.

Die Veranstaltung Rolis Summerjam wurde von der Laufenburger Guggenmusik Roli Guggers und dem Team der Städtlefasnacht organisiert und durchgeführt. Vor der malerischen Kulisse bei der Codmananlage traten einige Gruppen auf, die für ordentlich Stimmung sorgten.

Vor der herrlichen Aussicht auf die am Rhein gelegenen Laufenburger Altstädte traten am Samstagabend drei Live-Acts auf, die für Stimmung sorgten. Alle drei Gruppen kamen aus der benachbarten Schweiz und pflegen eine langjährige Freundschaft mit den Roli Guggers. Den Auftakt machte die Band „The Godlets“ aus Obwalden, die bereits ein breites Repertoire an knalliger Blasmusik mitbrachte. Neben Songs des Schweizer Urgesteins Mani Matter hatte die Band auch Coldplay und jede Menge Jazz im Gepäck. Echten Guggensound gab es im Anschluss mit den Bööggebrätscher Welschenrohr, die für traditionelles Fasnachts-Gefühle sorgten. Die Band „Brasscode“ setzte noch einen oben drauf und brachte unter anderem schweizer-deutschen Rap auf die Bühne.

Der Auftritt der Band „Brasscode“ markierte den Höhepunkt des Abends. | Bild: Michelle Güntert

Am Sonntag ging es dann ähnlich klangvoll weiter. Die Gruppe „Ringaelblueme“, eine Zusammensetzung aus sieben Sousaphonen, zeigte, dass selbst diese Besetzung ausreichen kann, um einen ordentlichen Klang auf die Bühne zu bringen. Der „Summerjam“ der Rolis kann insgesamt als voller Erfolg bezeichnet werden, wofür die zahlreichen Gäste und die ausgelassene Stimmung am Samstagabend sprachen. Diese Veranstaltung wird daher wohl nicht die letzte ihrer Art gewesen sein.