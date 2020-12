Anmerkung der Redaktion: Ausgewählt wurden die Themen anhand der meistgelesenen Konstanzer Artikel auf SÜDKURIER Online.

Januar 2020

Bild: Aurelia Scherrer

Das Jahr 2020 begann wie so oft zuvor: Mit Sekt in geselliger Runde, mit Böllern und Feuerwerkskörpern – und einer Dummheit, über die viele Konstanzer den Kopf schüttelten: Auf dem Weg zum Einsatz wurde in der Nacht zu Neujahr die Konstanzer Feuerwehr mit Raketen beschossen.

Februar 2020

Bild: Oliver Hanser

Anfang Februar fegte Sturmtief Sabine über die Stadt am See hinweg, knickte Bäume um und deckte Dächer ab – wie auf dem Bild oben vom Konstanzer Flughafen. Es wurde vor Orkanböen bis zu 120 Stundenkilometer gewarnt und Schüler durften zuhause bleiben.

März 2020

Bild: Lukas Ondreka

Im März wurden mehr und mehr Corona-Fälle in der Region nachgewiesen. Kurz darauf verbreitete sich diese Nachricht wie ein Lauffeuer: Die Grenze zur Schweiz ist dicht. Manch einer musste umkehren. Familien, Liebespaare und Grenzgänger verunsicherte die Situation zusehends. Dann kam der Lockdown.

April 2020

Bild: Aurelia Scherrer

Im April wird der Grenzzaun an der Kunstgrenze zum beliebten Treff im Lockdown – und selbst zur Kunst. Inzwischen steht ein Teil davon im Museum. Wegen der vielen Treffen am Grenzzaun stellten die Schweizer Behörden schließlich einen zweiten Zaun auf. Küssen verboten: Die Menschen konnten sich nur noch auf Distanz begegnen.

Mai 2020

Bild: Aurelia Scherrer

Im Mai war es dann endlich soweit: Stück für Stück wurde der Zaun an der Deutsch-Schweizer Grenze abgebaut. Erleichterung machte sich breit. Vor Ort feierten einige Bürger dieses wiedergewonnene Stück Freiheit. Dennoch blieb der Grenzübertritt erst einmal nur in Ausnahmefällen erlaubt.

Juni 2020

Bild: Lukas Ondreka

Nach drei Jahren Bauzeit traf im Juni der Rohbau der Fähre aus dem österreichischen Fußach im zukünftigen Heimathafen Staad ein. Hierfür wurde die noch namenlose Fähre über den See geschleppt. Nicht mehr lange, dann soll das Schiff seinen Betrieb aufnehmen und zwischen Meersburg und Konstanz verkehren.

Juli 2020

Die Gruppe Grafi10 rief nach der Räumung des von ihnen besetzten Hauses in der Markgrafenstraße zu einer spontanen Demonstration auf. Die Hausbesetzer haben wohl noch weitere Pläne, um auf Leerstand und zu hohe Mieten aufmerksam zu machen. | Bild: Timm Lechler

Im Juli wurde ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in der Markgrafenstraße 10 besetzt. Mit Bannern machten die Hausbesetzer auf ihre Aktion sowie auf den Wohnraummangel und die hohen Mieten in Konstanz aufmerksam. Einige Tage später räumte die Polizei im Morgengrauen das Gebäude.

August 2020

Bild: Feuerwehr Konstanz

Polizei, Feuerwehr und Stadtwerke waren im August im Stadtteil Königsbau vor Ort. Der Grund: Eine geplatzte Wasserleitung ergoss sich durch das Wohngebiet und löste einen Erdrutsch aus. Keller, Garagen und Häuser standen unter Wasser. Anwohner hatten mitten in der Nacht einen Notruf abgesetzt, als sie einen Sturzbach im Gebiet entdeckt hatten.

September 2020

Bild: Lukas Ondreka

Im September ging der OB-Wahlkampf in die heiße Phase über. Bis zum Wahlgang am 27. September sollten die Wähler mobilisiert werden. Es kam aber zur Neuwahl am 18. Oktober, die zur Wiederwahl von Uli Burchardt führte. Herausforderer Luigi Pantisano gratulierte dem neuen/alten Oberbürgermeister – und zog am Ende ein positives Fazit.

Oktober 2020

Am zweiten Tag des Demonstrations-Marathon in Konstanz war wieder einiges los. Hundertschaften der Polizei waren im Einsatz, zwischenzeitlich war die Lage bei einer Demonstration der Antifa angespannt. | Bild: Timm Lechler

Menschenkette, Kundgebungen, Gegendemos: Das erste Oktober-Wochenende stand im Zeichen verschiedener Proteste. Zahlreiche Demonstrationen und Kundgebungen waren bei der Stadt angemeldet. Am Ende kamen zu den Veranstaltungen aber weniger Teilnehmer als erwartet.

November 2020

Unkomplizierter Vorgang im Testzelt hinter der Praxis: Stephan Scholtes nimmt einen Abstrich beim 20-jährigen Alexander Ehinger. Bild: Kirsten Astor | Bild: Kirsten Astor

Seit dem Herbst stiegen die Zahlen der Corona-Infizierten stark an. Immer mehr Menschen wollten sich testen lassen, weshalb zwei Konstanzer Ärzte an ihre Grenzen kamen. Dann die Idee: ein Corona-Testzelt im Garten. Dort konnten sie bis zu 20 Menschen in der Stunde testen. Ein Termin war nicht erforderlich.

Dezember 2020

Bild: Scherrer, Aurelia

Nicht nur die Standbetreiber, auch viele Wochenmarktbesucher waren empört, als bekannt wurde, dass die Standvergabe seitens der Stadtverwaltung neu geregelt werden soll. Metzger Lothar Mei verschenkte daraufhin einen Teil seiner Waren gegen eine Spende. Neben einer langen Schlange vor seinem Wagen gab es auch zahlreiche Solidaritätsbekundungen seitens seiner Kundschaft.