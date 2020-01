Weit nach Mitternacht kam es in Konstanz zu unfassbaren Szenen in der Nähe des Petershausener Bahnhofs: Auf dem Weg von einem Einsatz in der Max-Stromeyer-Straße zu einem weiteren Einsatz in der Sonnenbühlstraße wurde ein Feuerwehrwagen gezielt mit Böllern beworfen.

„Was soll das? Was bringt das?“

„Wir konnten leider die Täter nicht ermitteln oder stellen, da wir bei dem nächsten Brand benötigt wurden“, so Christopher Kutschker von der Feuerwehr. „Wir waren sprachlos, als wir sahen, dass wir mit Feuerwerkskörpern beworfen wurden. Was soll das? Was bringt das?“

„Habt Respekt vor Einsatzkräften“

Im Internet veröffentlichte die Konstanzer Feuerwehr diese emotionalen Worte: „Geht‘s noch? Zu eurer Sicherheit sind wir 365 Tage 24 Stunden einsatzbereit. So auch heute in der Silvesternacht, als wir zu verschiedenen Einsätzen ausrücken mussten. Nach einem dieser Einsätze wurde eines unserer Löschfahrzeuge mit Feuerwerkskörpern beworfen. Jeder der so handelt, sollte sich Gedanken darüber machen, ob dieses Verhalten wirklich richtig ist! Wir bitten euch: Habt Respekt vor Einsatzkräften! Und hier ist es egal, ob es Kräfte der Feuerwehr, der Polizei oder anderer Organisationen sind!“

Polizei möchte Ermittlungen aufnehmen

Der Fall wurde bisher noch nicht der Polizei gemeldet. Pressesprecher Dieter Popp erfuhr durch den SÜDKURIER von dem Angriff auf den Feuerwehrwagen. „Sobald die Feuerwehr dies zur Anzeige gebracht hat, werden wir die Ermittlungen aufnehmen“, kündigt er an. „So etwas geht gar nicht. Das ist unglaublich.“ Christoph Kutschker geht davon aus, dass das Büro der Konstanzer Feuerwehr am 2. Januar Anzeige erstatten wird.