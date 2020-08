Durch den Schaden an der Wassertransportleitung sind laut Christopher Kutschker, Sprecher der Feuerwehr Konstanz, neun Häuser teilweise geflutet worden. Betroffen waren vor allem die Kellerbereiche, dort habe es das Wasser „regelrecht hineingedrückt. Die Straße stand etwa einen halben Meter unter Wasser“, so Kutschker auf Anfrage.

Bereich wurde abgesperrt

Zuvor hatten Anwohner am Samstag (1. August) gegen 3.45 Uhr einen Notruf abgesetzt, nachdem sie große Mengen Wasser eine Treppe in dem Gebiet Elblingweg, Ruländersteig und Harder Gasse runterliefen sahen, wie die Polizei Konstanz mitteilt. Wann und warum es zu dem Vorfall im Stadtteil Petershausen gekommen ist, konnte am Samstagmorgen noch nicht festgestellt werden.

Kleinerer Erdrutsch nach Eintreffen der Feuerwehr

„Wir wurden gegen 3.45 Uhr zum Einsatz von den Stadtwerken Konstanz zur technischen Unterstützung dazu gerufen“, erklärt Kutschker. Der Bereich ist inzwischen weiträumig gesperrt.

Dies aus gutem Grund, wie Feuerwehrsprecher Kutschker erläutert: „Nach unseren Eintreffen kam es zu einem kleineren Erdrutsch.“ Das Erdreich sowie die Gebäude seien mittlerweile gesichert. Aus Tuttlingen hinzugerufene Spezialisten der Feuerwehr für Baustatik überprüften die Wohngebäude, die zuvor zeitweise vom Strom genommen waren.

Arbeiten müssen wegen drohenden Gewittern schnell vorangehen

Laut Christopher Kutschker arbeiteten die Stadtwerke Konstanz mit Blick auf die an diesem Wochenende drohenden Gewitter umgehend daran, das Wohngebiet soweit zu sichern, dass die Statik der Gebäude und die Straße auch bei starken Regenfällen gesichert bleibt.

Verletzt wurde durch den nächtlichen Vorfall niemand, der Schaden lässt sich derzeit noch nicht bemessen.