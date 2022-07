90.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich auf einem Parkplatz eines Hotels in der Reichenaustraße in Konstanz ereignet hat. Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressenotiz mitteilt, war dabei ein 25-Jähriger mit einer Mercedes S-Klasse gegen eine geparkte Harley Davidson geprallt. Vermutlich habe der junge Mann das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall am Donnerstagabend leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten darüber hinaus fest, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Neben dem Auto und dem Motorrad sei laut Angaben der Polizei außerdem auch das Mauerwerk des Gebäudes beschädigt worden. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden an der Mercedes S-Klasse auf eine Höhe von rund 20.000 Euro, an der Harley Davidson auf ungefähr 50.000 Euro und am Gebäude auf etwa 20.000 Euro.