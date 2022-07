Polizei und Rettungskräfte sind am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr zur Kreuzung Reichenaustraße Ecke Riedstraße gerufen worden. Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, hatte sich zuvor ein heftiger Unfall mit zwei Fahrzeugen dort ereignet. Eine Person musste schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden.

Was war passiert?

Den Unfallhergang schildert die Polizei wie folgt: Gegen 19.30 Uhr fuhr eine 53-Jährige mit einem VW stadtauswärts auf der Reichenaustraße. Wohl wegen der tiefstehenden Sonne übersah die Frau an der Kreuzung mit der Riedstraße die für sie geltende rote Ampel und fuhr über die Kreuzung.

Gleichzeitig bog ein 55-Jähriger, der mit seinem Skoda auf der Reichenaustraße aus Richtung des Flughafens kam, an der Kreuzung nach links auf die Riedstraße ab. Die Folge war eine heftige Kollision der beiden Autos. Dabei zog sich eine 56-Jährige Beifahrerin im Skoda schwere Verletzungen zu, der Fahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst ein eine Klinik gebracht.

Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.