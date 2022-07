Im Konstanzer Stadtteil Petershausen hat eine bislang unbekannte Person den Lack von mehreren Autos zerkratzt und verursachte damit einen Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Fahrzeuge waren in der Säntisstraße abgestellt worden.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, wurden die Sachbeschädigungen erst am Mittwochnachmittag gemeldet. Ein Geschädigter hatte sich an die Beamten gewandt. Die Tat könne im Zeitraum von Montag, 20. Juni, bis Mittwoch, 6. Juli, passiert sein.

Im Rahmen der Ermittlungen fanden die Polizisten vier weitere beschädigte Autos. Auch diese wiesen Kratzspuren im Lack auf. Zusammengerechnet beläuft sich der Schaden, den der Unbekannte verursacht hat, auf 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-0 entgegen.