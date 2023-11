Der österreichische Finanzinvestor SOL Capital will den Wutöschinger Profilhersteller Alfer Aluminium übernehmen. Das sieht eine Investorenvereinbarung vor, meldet Ingo Schorlemmer, Pressesprecher des Insolvenzverwalters Schultze und Braun.

„Nun wird dem Gericht und den Gläubigern der Insolvenzplan vorgelegt, in dem die Konditionen der Übernahme festgeschrieben sind. Bereits vor Einreichung des Insolvenzplanes stellt SOL Capital ein Massedarlehen zur Verfügung“ ist der Pressemitteilung zu entnehmen.

Arbeitsplätze bleiben erhalten

Dabei beabsichtige der Finanzinvestor die Übernahme des Geschäftsbetriebs, der Grundstücke, den Immobilien sowie aller Arbeitnehmer in Wutöschingen. Die Gläubiger müssen dem Plan allerdings erst noch zustimmen. SOL Capital stelle Liquidität und Kapital zur Verfügung, um die Lieferfähigkeit von Alfer Aluminium auf das Vorkrisenniveau zu steigern. Sind erst mal alle Voraussetzungen für die Übernahme erfüllt, könnte der Insolvenzplan im Januar 2024 rechtskräftig werden.

Die beteiligten Unternehmen Über Alfer Aluminium Alfer Aluminium ist ein Hersteller von Profilen, Leisten und Systemen aus Aluminium, Stahl, Messing und Kunststoff. Die Profile des Unternehmens mit Sitz in Wutöschingen-Horheim finden sich in vielen Baumärkten. Die 1973 gegründete Gesellschaft ist ein Spezialist für die Herstellung von Aluminium-Profilen und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. Über SOL Capital Die SOL Capital Management Gesellschaft mit Sitz in Wien unterstützt mit ihren Fonds Unternehmen bei Nachfolgelösungen, Restrukturierungen und nachhaltigem Wachstum. Das Managementteam, das seit 2000 in Österreich, Deutschland und der Schweiz aktiv ist, zeichnet sich durch Anpassungsfähigkeit der einsetzbaren Mittel, eine umfangreiche Transaktionserfahrung sowie Management-Know-how der Partner Paul Niederkofler, Haiko Stüting und Egmont Fröhlich aus. Über Schultze und Braun Schultze und Braun ist ein Dienstleister für Insolvenzverwaltung und Beratung im Sanierungs- und Insolvenzrecht. Mit über 500 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten in Deutschland und dem europäischen Ausland unterstützt Schultze und Braun Unternehmen vor Ort, bundesweit und international in allen rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nun gemeinsam mit SOL Capital für unsere Gläubiger, Mitarbeiter und Kunden eine schnelle, professionelle und zukunftsorientierte Lösung finden konnten. Es ist ein Meilenstein auf unserem Weg zu einer erfolgreichen Sanierung. Auch bedanken wir uns ausdrücklich bei unseren Kunden für die große und sehr partnerschaftliche Unterstützung in dieser für uns alle so schwierigen Zeit“, fassen die Alfer-Geschäftsführer Martin Blatter und Markus Richter zusammen.

Optimismus bei allen Beteiligten

SOL Capital Geschäftsführer Paul Niederkofler: „Alfer Aluminium erfüllt die Einstiegserwartungen und -kriterien unserer Investoren an eine Beteiligung. Viele Sanierungsmaßnahmen wurden bereits in der Insolvenzphase eingeleitet und zeigen bereits erste Erfolge. Das Ziel ist es, unsere Beteiligungen im Wert zu steigern, indem wir sie konsequent und effizient auf die Marktanforderungen ausrichten, in neue Produkte investieren und dadurch Wachstum ermöglichen.“

Der Einstieg des Finanzinvestors ist eine Chance, den Geschäftsbetrieb zurück zu alter Stärke zu führen, ist sich Sanierungsexperte Dirk Pehl von Schultze und Braun sicher. Er hat zusammen mit seinem Kollegen Jürgen Erbe die Geschäftsführung von Alfer Aluminium durch das Sanierungsverfahren begleitet. Auch Sachwalter Philipp Grub ist von der angestrebten Sanierungslösung überzeugt.