Die Sanierung des Unternehmens Alfer Aluminium biegt auf die Zielgerade ein, eröffnet Ingo Schorlemmer, Pressesprecher des Insolvenzverwalters Schultze und Braun, die Pressemeldung. Zum 1. Juli eröffnete das Amtsgericht Waldshut-Tiengen das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung, wie dies vom Unternehmen beantragt worden war.

„Einen wesentlichen Meilenstein erreichte das Verfahren mit der Gläubigerversammlung (9. August) am Amtsgericht Waldshut-Tiengen, die die Eigenverwaltung auch formal bestätigte“, teilt Schorlemmer mit.

Geschäftsführer meldet sich zu Wort

„Wir freuen uns über das heutige Votum der Gläubigerversammlung und das damit zum Ausdruck gebrachte große Vertrauen, das uns unsere Gläubiger in dieser Phase entgegenbringen. Wir sehen dies als Verpflichtung, auch die letzten Meter der Sanierung zielgerichtet zu gehen“, wird Geschäftsführer Martin Blatter in der Medienmitteilung zitiert.

Auch bei der Suche nach Investoren komme das Unternehmen voran. Seit Beginn des vorläufigen Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung im April 2023 sowie während der darauf folgenden Investorensuche hätten sich mehrere Interessenten gemeldet.

Gespräche mit Investoren

Der Pressesprecher ergänzt Brauns Aussage schriftlich: „Wir sprechen weiterhin vertrauensvoll mit mehreren Investoren, die ernsthaftes Interesse an einer Übernahme von Alfer Aluminium bekundet haben.“ Die Verhandlungen seien bereits fortgeschritten und sollen bis zum Herbst abgeschlossen sein.

Über Alfer Aluminium Alfer Aluminium ist ein 1973 gegründeter Hersteller von Profilen, Leisten und Systemen aus Aluminium, Stahl, Messing und Kunststoff. Die Profile des Unternehmens mit Sitz in Wutöschingen-Horheim finden sich in vielen Baumärkten. Die Gesellschaft beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. Über Schultze und Braun Schultze und Braun ist ein Dienstleister für Insolvenzverwaltung und Beratung im Sanierungs- und Insolvenzrecht. Mit über 500 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten in Deutschland und dem europäischen Ausland unterstützt Schultze & Braun Unternehmen vor Ort, bundesweit und international in allen rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Über Grub Brugger Seit mehr als fünf Jahrzehnten agiert Grub Brugger national und international, derzeit mit Standorten in Stuttgart, Frankfurt am Main, München und Freiburg. Seit der Gründung 1965 hat sich die Kanzlei konsequent auf das Insolvenz-, Sanierungs- und Wirtschaftsrecht ausgerichtet.

Der Geschäftsbetrieb läuft während des Sanierungsverfahrens weiter, Werksverkauf und Outlets haben unverändert geöffnet. „Wir haben weiterhin das Ziel fest im Blick, das Unternehmen, die Standorte und die Arbeitsplätze dauerhaft zu sichern und fit für die Zukunft zu machen.“

Wutöschingen Alfer steckt in Schwierigkeiten – Es geht um 300 Arbeitsplätze beim Aluminium-Verarbeiter Das könnte Sie auch interessieren

Die Geschäftsführung von alfer aluminium wird treibtbei der Sanierung in Eigenverwaltung von den Sanierungsberatern Dirk Pehl und Jürgen Erbe von der Kanzlei Schultze und Braun, dem gerichtlich bestellten Sachwalter Philipp Grub von der Kanzlei Grub Brugger sowie dessen Kanzleikollegin Nora Sickeler unterstützt.