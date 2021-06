von Yvonne Würth

Auch für Kirchen kehrt ein Stück Normalität zurück. Am Sonntag, 27. Juni um 10.30 Uhr findet das Patrozinium in der Kirche St. Johannes der Täufer Schwerzen statt. Die anschließende weltliche Feier fällt auch in diesem Jahr coronabedingt aus.

Orgel und Musikverein: Die Musikvereine Schwerzen und Horheim wechseln sich mit der musikalischen Umrahmung ab, dieses Jahr ist der MV Horheim an der Reihe. Das MVH-Ensemble und Organistin Helga Baum spielen unter anderem „Yellow Mountains“, „Mood Romantic“ und „Celtic Crest.“ Da die Kirchenbesucher wieder unter der Maske singen dürfen, werden auch Lieder wie „Großer Gott wir loben dich“ und „Heilig“ gemeinsam gesungen.

Kinderkirche Schwerzen: Erstmals seit dem Lockdown findet die Kinderkirche Schwerzen wieder statt. Gleichzeitig um 10.30 Uhr wie die großen Gottesdienstbesucher in der Kirche, feiern die Kinder auf Picknickdecken draußen im Pfarrgarten. Falls es regnet, wird auf das Pfarrheim Don Bosco ausgewichen.

St. Johannes der Täufer: Am 24. Juni ist das Hochfest der Geburt Johannes´ des Täufers. Das Datum wurde gemäß des Lukas-Evangeliums vom liturgischen Datum der Geburt Jesu her errechnet, drei Monate nach Mariae Verkündigung und sechs Monate vor Weihnachten. Im Kirchenjahr ergab sich daraus sehr passend das (antike) Datum der Sommersonnenwende, 22. bis 24. Juni und der Wintersonnenwende, 25. Dezember. Anlass zu diesem Bezug des längsten auf den kürzesten Tag des Jahres war der Täuferspruch in Hinblick auf den kommenden Christus: „Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden“ aus dem Johannes-Evangelium. Jesus Christus, seine Mutter Maria und Johannes der Täufer sind die einzigen, bei denen außer dem Sterbetag auch der Geburtstag gefeiert und in der katholischen Kirche als Hochfest begangen wird.