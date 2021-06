Ein Vorfall im Lottstetter Ortsteil Nack an der Schweizer Grenze löst Diskussionen aus. Eine ältere Frau braucht Hilfe, der Anruf landet bei der Schweizer Notrufzentrale, die nicht helfen will. Was ist zu tun, wenn es nur Schweizer Netz gibt? Wir haben bei der Kantonspolizei Zürich und beim Rettungsdienst in Waldshut nachgefragt.

Wer in Not gerät wählt die 112, und Hilfe kommt. Oder doch nicht? Was passiert, wenn Hilfesuchende und Ersthelfer nur das Mobiltelefon parat haben und sich in einem Funkloch befinden? Wenn nur das Schweizer Netz verfügbar ist? Wie jüngst in einem