Generell stehen Bildungseinrichtungen in Zeiten von Corona vor neuen Herausforderungen. Da machen die Volkshochschulen keine Ausnahme. „Wir mussten ganz anders planen“, sagt Annette Loll von der VHS Wutöschingen-Stühlingen. Mit Bürgermeister Georg Eble wurden Details besprochen, dazu gehörte unter anderem die Umsetzung der Verordnungen. Weil Räume in den Schulen mittelfristig wohl der VHS nicht zur Verfügung stehen, gilt es, Alternativen zu finden. Dabei haben sich für Annette Loll bereits einige Möglichkeiten aufgetan.

Annette Loll, Leiterin der Volkshochschule Wutöschingen-Stühlingen, hofft, dass das Programm für das Wintersemester in Corona-Zeiten auch umgesetzt werden kann. | Bild: Gerald Edinger

„Die Hände in den Schoß zu legen war keine Option. Alles ist zwar nur eine Momentaufnahme, Mitte September startet das Semester, aber wir können für nichts garantieren!“, betont die VHS-Leiterin. Sie denkt dabei beispielsweise an Szenarien, Kurse mit reduzierter Teilnehmerzahl durchzuführen. Es gelte aber erst einmal positiv zu denken. Geplant wurde unter diesem Aspekt „ein ganz normales Kursangebot“, sagt Annette Loll. Neben dem Basisprogramm mit Sprach- und EDV-Kursen spielt auch das Thema Gesundheit wieder eine tragende Rolle.

Senioren rücken in Fokus

Auch die Senioren rückten bei den neuen Angeboten in den Fokus. Zum Beispiel gibt es Tanznachmittage mit Heino Schmidt in der Klosterschüer. Da heißt es raus aus dem Alltagstrott, Geselligkeit sowie Freude an Bewegung genießen. Und Dominik Kibelkstis wird ältere Menschen in die Geheimnisse von Smartphones einweihen. „Es ist wichtig, Senioren in unser soziales Umfeld einzubeziehen. Sie haben schließlich schon viel in ihrem Leben geleistet“, betont Annette Loll.

Die Vorlesezeit im Advent ist für alle Lesebegeisterten zwischen sieben und 99 Jahren angesprochen, die Freude daran haben, humorvolle, nachdenkliche oder spannende Geschichten zu hören. Vorlesen ist auch ein Aspekt der Lesewanderung mit der Buchautorin Birgit Hermann, die schon einige Romane geschrieben hat, die im Schwarzwald spielen, wie zum Beispiel „Die Glasmacherin“. Die „Litera-Tour“ führt die Teilnehmer im April 2021 ins Mezenschwander Tal.

Sushi und Waldbaden

Erfreut zeigt sich Annette Loll darüber, dass sie mit Christof Widder wieder einen gelernten Koch als Kursleiter gewinnen konnte. Der hat „Flammkuchen-Variationen“, eine „Bratwurst-“ oder „Sushi-Party“ in seinem ganz speziellen Rezeptbuch. Neu ist auch ein Gitarren-Workshop, bei dem Robert Frauendienst unter anderem Schlagtechniken und Tipps zur Lied-Begleitung vermittelt.

Zu ihren persönlichen Favoriten zählt Annette Loll Yoga-Kurse, bei denen unterschiedliche Gesellschaftsgruppen angesprochen werden. Etwa spezielle für starke Frauen, Berufstätige, Senioren oder Kinder. Die Seele baumeln lassen können Teilnehmer beim „Waldbaden“ mit Naturcoach Miriam Baldes. Die Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegen die „Stürme des Lebens“ seht bei Natur-Resilienz-Trainerin Madelaine Balmer im Mittelpunkt.

Das Programm Das Programm der Volkshochschule Wutöschingen mit der Außenstelle Stühlingen ist Ende August auf der Internetseite der Gemeinde Wutöschingen (www.wutoeschingen.de) abrufbar. Erhältlich ist es in gedruckter Version auch im Rathaus, in Banken, Sparkassen oder der Mediothek. Leiterin der VHS ist Annette Loll, sie ist per E-Mail (a.loll@wutoeschingen.de) erreichbar.

Wichtig ist der VHS-Leiterin auch die Kooperation mit den Caritas-Werkstätten Hochrhein. Im Rahmen des Angebots „Junge VHS„ geht es bei zwei Terminen in einem „Kreativ-Projekt“ um die inklusive Begegnung von Kindern mit und ohne Behinderung.

Außenstelle Stühlingen

In der Außenstelle Stühlingen wird, neben einer ganzen Reihe von EDV-Kursen auch für Kinder, ein Kurs „Deutsch als Fremdsprache“ angeboten. Ungewöhnlich ist dieses Angebot vor allem deshalb, weil die Dozentin Rangina Zamani auf ihr Honorar verzichtet. „Sie macht das ehrenamtlich, weil ihr dieses Thema sehr wichtig ist“, betont Annette Loll. Derzeit befindet sich die VHS Wutöschingen zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft kleiner Volkshochschulen im Landkreis Waldshut auf dem Weg zur Zertifizierung. Dafür müssen neue Prozesse eingeleitet werden.