von Yvonne Würth

Waldtheater spielen oder den Wald auf spielerische Weise erkunden – mit der Umweltbildnerin Nina Bolien (25 Jahre) können die Stühlinger Ferienkinder jeden Samstag die Natur neu entdecken, es gibt noch freie Plätze.

Die Umweltbildnerin Nina Bolien (25 Jahre) lädt zum Ferienprogramm ein, es gibt noch freie Plätze. | Bild: Privat/Bolien

Abenteuer-Spielplatz Wald: Für das Angebot zum Thema „Waldtheater“ war Nina Bolien mit den Ferienkindern im Stühlinger Forst. Gemeinsam hatten sie überlegt, was Abenteurer für diese Rolle charakterisiert: „Neugierde und Mut, dazu noch das Equipment. Wir testen die Wasserfilteranlage mit Carbonfilter, wir probieren Poncho und Mückenschutz an, wir blättern in Bestimmungsliteratur, wir hängen eine Hängematte zwischen zwei Bäumen auf, Seil- und Knotenübungen.“

Die Anmeldung Die Anmeldung zum Stühlinger Ferienprogramm ist direkt bei Umweltbildnerin Nina Bolien möglich per E-Mail (nina.isabel@bolien.de), unter Telefon 0162/534 61 85 oder persönlich im Stadtweg 42 Stühlingen. Abrufbar ist das Ferienprogramm auf der Internetseite (www.stuehlingen.de).

Auffallend war die anfängliche Scheu der Kinder vor dem Wald – beim Verstecken kam keines auf die Idee, ins Gebüsch zu kriechen, alle blieben auf dem Waldweg. Nachdem Nina Bolien besprochen hatte, was alles im Gebüsch wächst, worauf zu achten ist, wo Stolperfallen sind, ging es tief in den Wald hinein und die Kinder hatten Spaß. „Als wir dann so schnell wie möglich wieder raus kamen, ist keins gestürzt, keines hatte Angst vor Brennnesseln oder Brombeerdornen.“ Später kamen die Kinder in den Sammelrausch, als es galt, totes Holz für einen Unterstand zu holen und dabei die gewachsene Vegetation sinnvoll mit einzubeziehen. Wie nebenbei wurden dabei wichtige Punkte aus Ökologie und Biologie angesprochen, Müllvermeidung und Pflanzen-Gesundheit.

Nachhaltiges Ferienprogramm: Nina Bolien hatte mit der Stadtverwaltung Stühlingen Kontakt aufgenommen, da sie gerne zu Hause in Stühlingen als Umweltbildnerin arbeiten möchte. Im Gespräch mit der Familienbeauftragten Andrea Barth entstand die Idee mit dem Ferienprogramm. Mit fünf Angeboten verkürzt sie den Kindern samstags die Langeweile in den langen Sommerferien. Beim ersten Angebot „Entdeckerinnen und Entdecker“ gab es nicht genügend Anmeldungen, deshalb freut sie sich, wenn sich auch jetzt noch Kinder für die weiteren Angebote anmelden. Es gibt noch freie Plätze für „Naturschützerinnen und Naturschützer“ diesen Samstag, 22. August, „Imkerinnen und Imker“ am 29. August sowie „Zauberinnen und Zauberer“ am 5. September.

