von Yvonne Würth

Mit einem Stickeralbum leitet der VfR Horheim-Schwerzen sein 100-jähriges Vereinsjubiläum ein. Ob und wie die Festwoche von 2. bis 9. August stattfindet, wird noch bekanntgegeben. Die Sammelfreude der mehr als 400 Mitglieder zeigte sich bereits beim Nachhaltigkeitswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus. Der Verein erzielte den ersten Platz, trotz gleich vier Bewerbern alleine in Wutöschingen und gewann 3000 Euro. Damit kann ein Teil der geplanten Warmwassersolaranlage finanziert werden.

Für Sammler Stickeralben (6 Euro) und Sticker (Zehner-Pack für 1,50 Euro) gibt es im Internet (www.vfr1920.de/stickeralbum), außerdem können Sticker in der Metzgerei Waßmer in Horheim, der Bäckerei Müller in Horheim und bei M&M KFZ-Service in Horheim gekauft werden. Für den Tausch von Stickern bittet der Vorstand während des Kontaktverbots aufgrund der Corona-Pandemie darum, möglichst die Online-Tauschbörse auf der Internetseite des VfR zu nutzen und unnötige Begegnungen zu vermeiden.

Das Stickeralbum: „Wir freuen uns, dass wir unseren Mitgliedern, Freunden und Gönnern ein besonderes Erinnerungsstück an unser Jubiläumsjahr an die Hand geben können“, sagt der Vorsitzende Jürgen Simon. Fast die komplette Erstauflage wurde vorbestellt und in den ersten Maitagen ausgeliefert. Der Verein hat bereits Alben bei der Druckerei nachbestellt. Dank der Sponsoren können Sticker und Album zum Selbstkostenpreis verkauft werden. Sie erhielten ihr Exemplar fertig bedruckt. Alle anderen Stickeralben haben Platz für etwa 280 Foto-Sticker. „Wir haben uns auf die Meilensteine zum Verein selbst beschränkt und die sportliche Seite außen vor gelassen“, erläutert der Vorsitzende Jürgen Simon. Die Vereins­chronik wird gerade erstellt, in der die sportlichen Erfolge in Jahrzehnten des Heimatfußballs Platz finden.

Die Sticker: Gerade noch rechtzeitig vor den Einschränkungen der Corona-Pandemie haben sich rund 220 VfRler im Alter zwischen fünf und 84 Jahren auf dem Sportplatz getroffen und wurden von Dominik Sabo von Froggx fotografiert, wie der Vorsitzende Jürgen Simon in einer Presseinformation erläutert. Sämtliche Spieler haben ihren eigenen Sticker, von der ersten Mannschaft bis zu den Bambini, außerdem gibt es Mannschafts- und Gruppenfotos sowie Impressionen des Sportgeländes.

