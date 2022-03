von Yvonne Würth

Mit einem Dirigentenwechsel startet die Guggenmusik Kohlrütti-Chlöpfer Horheim in das neue Jahr. In der Hauptversammlung in der Wutachhalle Horheim gab es Veränderungen bei den Neuwahlen. Die Kohlrütti Chlöpfer Horheim waren an der Fasnacht 2022 im eigenen Dorf musikalisch unterwegs . Die Befreiung der Kinder in Kindergarten und Auwiesenschule am Schmutzigen Donnerstag und die Beschallung des Dorfs vom Spielplatz aus am Fasnachtssonntag waren die einzigen Auftritte der jüngsten Fasnacht.

In seinem Bericht hatte Dirigent Jens Kaiser mehr als zwei Jahrzehnte musikalischer Leitung zusammengefasst, er bedankte sich und trat nicht mehr zur Wiederwahl an. Seinen Nachfolger Simon Süß unterstützt er als zweiter Dirigent. Der Vorsitzende Öffentlichkeit Robin Ebner und Beisitzer Christian Schlegel wurden wiedergewählt, für Schriftführerin Lena Illig rückte nach zwölf Jahren Mario Rebmann nach. Seit närrischen elf Jahren ist Maximilian aktives Mitglied.

Durch die fehlenden Veranstaltungen während des zweiten Pandemiejahres gab es ein leichtes Minus, dies hielt Kassierer Sebastian Schlegel fest. Veranstaltungen wie die Taufe der acht neuen Mitglieder am Probentag im Herbst oder die Rütti-Survival-Tour in Kleingruppen im Februar stärkten das Gemeinschaftsgefühl der Guggenmusik.

Im Bild der Auftritt der Guggenmusik Kohlrütti-Chlöpfer Horheim am Schmutzigen Donnerstag mit den Narren der Narrenzunft Gwaag Schwerzen und den Grundschülern der Auwiesenschule Horheim-Schwerzen. | Bild: Yvonne Würth

Zuversichtlich blickt der Verein nach vorne. Ein Großteil der ausgefallenen Termine der beiden vergangenen Jahre steht im Terminplan, darunter zwei Hochzeiten von langjährigen Mitgliedern. Die Kostümvorstellung soll im Januar 2023 einen gebührenden Rahmen finden. Bürgermeister Georg Eble leitete die Wahlen. Er erinnerte an die besonderen Zeiten, die durchgestanden werden mussten und informierte über die mit der Ukraine-Krise nun angebrochene neue, unsichere Zeit. Den Rüttis wünschte der Bürgermeister weiterhin viel Durchhaltevermögen. Jens Kaiser dankte er für dessen herausragenden Einsatz im Dienste des Vereins weit über die Grenzen der musikalischen Leitung hinaus.