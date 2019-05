In den vergangenen Monaten ist an der Wutöschinger Alemannenschule (ASW) viel passiert: Die Nominierung für den deutschen Schulpreis, die Anerkennung der Gymnasialen Oberstufe, die Auszeichnung als Apple Distinguished School und nun auch noch das Engagement für das Materialnetzwerk eG. „Alles Gründe für uns, an der Schule eine große Party zu feiern“, strahlt Schulleiter Stefan Ruppaner. Vorfreude herrscht an der Gemeinschaftsschule, dass eine Delegation zur Vergabe des Schulpreises am 5. Juni nach Berlin reisen darf. „Zu welcher Platzierung unter den 15 nominierten Schulen es reichen wird, ist noch völlig offen“, sagt der Schulleiter. Gefeiert wird das gute Ergebnis aber schon jetzt.

Beginn 16 Uhr – Ende offen

Am Samstag, 25. Mai, startet das große Fest um 16 Uhr auf dem Vorplatz der Alemannenhalle. „Das Ende ist offen“, betont Ruppaner. Der Nachmittag gehört ganz den Schülern und Gruppen der ASW. Bläsergruppen, Schulorchester, Chöre der Grundschule, der Sekundarstufe eins, und eine A-capella-Formation werden ebenso auftreten, wie die Tanz-AG. Und die Schule hat auch einen Stern, der am Rapperhimmel aufzugehen beginnt: Bünjamin Yagmur (Klasse 9). Unter seinem Künstlernamen Buny 797 hat er den Song „Es ist Vorbei“ veröffentlicht (https://youtu.be/LGvkBd40QbM). Über 1100 Fans haben den Clip schon geklickt.

Infos zur Oberstufe

Am Nachmittag gibt es auch Informationen rund um die Oberstufe an der ASW und es werden erste Pläne des Neubaus vorgestellt.

Stefan Ruppaner hat noch ein besonderes Bonbon für alle Schüler der Alemannenschule: „Ein Getränk und ein Essen ist für sie frei!“ Für die Bewirtung konnte der Musikverein Wutöschingen gewonnen werden. Musik, Tanz und Party-Laune bis zum Abwinken steht ab 19 Uhr auf dem Programm. Abwechselnd stehen Popcorn mit Bandleader Stefan Ruppaner, die ASW-Schulband und die Formation The Roaring Tomtits auf der Bühne vor der Alemannenhalle.

Die fünf „brüllenden Blaumeisen“ (Roaring Tomtits) spielen Unplugged-Versionen der Hits unter anderem von Shimany, David Bowie, Prince, Melissa Etheridge und Pink.

Auch „The Roaring Tomtits“ (Die brüllenden Blaumeisen) treten beim großen Fest auf. | Bild: Ulrike Fischer/Fotostudio Caparella

Auf ihrer Internetseite heißt es, dass die Instrumentalisten Bernd Granacher (Schlagzeug) Volker Simon (Bass, akustische Gitarre) Rafael Herrmann (Gitarre) und die beiden Sängerinnen Elli Rünzi und Daniela Leber in Bands wie Popcorn, Artischock, Justus (und die Lieblinge), Black Spider, Few Ladies & The Sharp Shaved Sharks sowie SlamJam über Jahrzehnte die Rock-Szene am Hochrhein mitgeprägt haben.

2010 machte die weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannte Party-Band Popcorn eine Abschiedstournee. Am 25. März verkündeten sie via Facebook ihr Comeback auf kleine und große Bühnen. Mit dabei sind Stefan Ruppaner (Bass, Gesang), Bernd Granacher (Schlagzeug), Markus Oschwald (Gitarre, Gesang), Jenny Noack (Gesang), Julia Granacher (Keyboard, Gesang) sowie Ulrike Ruppaner (Keyboard).