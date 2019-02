Wutöschingen vor 2 Stunden

Infoabend zur gymnasialen Oberstufe an der Alemannenschule: Eltern haken ganz genau nach

Die Infoveranstaltung zur gymnasialen Oberstufe an der Alemannenschule am Dienstagabend war sehr gut besucht. Vorgestellt wurde das Konzept der gymnasialen Oberstufe, die ab dem Schuljahr 2019/20 in Wutöschingen an den Start geht. Die Eltern bekamen die Gelegenheit, nach dem Vortrag Fragen zu stellen – was auch rege genutzt wurde.