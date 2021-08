von Bettina Ebi

Bei den Landfrauen Indlekofen gab es einen großen Wechsel. Die Vorsitzenden Silvia Feil und Beatrix Ganzmann schieden aus dem Vorstand aus. Martina Senn übernimmt künftig den Vorsitz. Schriftführerin Ingrid Wildförster und Beisitzerin Waltraud Callies gaben ihre Ämter ebenso ab. Silvia Feil begrüßte die Frauen im Gasthaus „Adler“ in Aispel.

Ingrid Wildförster (von links) Waltraud Callies, Silvia Feil und Beatrix Ganzmann gehören nicht mehr dem Vorstand der Landfrauen Indlekofen an. Helga Anetsmann (Kassiererin), Martina Senn (Vorsitzende), Bianca Höfler (Schriftfüherin), Sandra Ebi (stellvertretende Vorsitzende), Lisa Anetsmann, Marion Maise und Carmen Ritter (Beisitzerinnen) führen künftig den Verein. | Bild: Bettina Ebi

Sie freute sich, dass viele der Einladung zur Versammlung gefolgt sind. Nach einer Schweigeminute berichtete Ingrid Wildförster in humorvoller Art über die Aktivitäten der Frauen vor der Pandemie im Jahr 2019. Ein Höhepunkt war der Preisjass, welcher besonders durch Silvia Feil organisiert wurde.

Außerdem verbrachten die Frauen einen schönen Ausflug in Tübingen. 2020 waren dann nach den Fasnachtstagen keine Aktivitäten mehr möglich. Im Sommer freuten sich die Frauen über gemeinsame Zeit bei einem Grillfest. Helga Anetsmann berichtete über den Stand der Kasse. Diese wurde zur vollen Zufriedenheit von Melanie Rünzi und Andrea Dietsche geprüft. Die Landfrauen beschlossen 1000 Euro an die Flutopfer in Rheinland-Pfalz zu spende. Die Entlastung des Vorstands übernahm die neue Bezirksvorsitzende Uli Looser.

Auch die anschließenden Wahlen wurden von ihr geleitet. Gewählt wurden Martina Senn zur Vorsitzenden, Sandra Ebi wird ihre Stellvertreterin. Schriftführerin ist nun Bianca Höfler, Helga Anetsmann bleibt Kassiererin. Lisa Anetsmann, Marion Maise und Carmen Ritter sind Beisitzerinnen. Den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Silvia Feil, Beatrix Ganzmann, Ingrid Wildförster und Waltraud Callies wurde viel Dank für ihren großen Einsatz ausgesprochen. Auch die Bezirksvorsitzende Uli Looser lobte die Frauen für ihre Tätigkeiten und übergab ein Präsent. Silvia Feil bedankte sich ebenso bei den Frauen: „Es war eine schöne Zeit für uns, hoffentlich auch für Euch. Nun war es Zeit die Tätigkeiten in jüngere Hände zu geben.“ Paula Böhler aus Indlekofen wurde für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Paula Böhler erhielt eine Urkunde und ein Präsent.