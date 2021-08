von Susann Duygu-D'Souza

Die 80er waren das Jahrzehnt der Punks und Popper, des aufkeimenden Metal, New Wave, Dark Wave und Gothic Rock. Genauso vielfältig wie die Musik und die Mode waren auch die Frisuren. Eine, die sich noch gut an diese Zeit erinnern kann, ist Silvia Rausch, Friseurmeisterin und Inhaberin des gleichnamigen Salons Intercoiffure – Silvia Rausch in Waldshut.

Silvia Rausch 1983 mir Kurzhaarfrisur. Klassisch waren auch toupierte Haare. Bild: Rausch | Bild: Rausch/Duygu-D'Souza

Die heute 53-Jährige trug damals selbst Dauerwelle, blonde Strähnen, aber auch einen Vokuhila-Schnitt, bei dem die Haare vorne kurz und hinten lang getragen wurden. „Jedes Jahrzehnt hat seine tollen Momente. Für mich ist es dabei nur wichtig, dass man seinen eigenen Stil entwickelt und sich selbst treu bleibt, individuell bleibt. Ich habe selbst fast alles an Mode und Frisuren mitgemacht, was modern war, hatte aber immer eigene Momente“, sagt Silvia Rausch, die vor allem für die 70er-Jahre schwärmt.

Auch wenn die Zeiten von Dauerwelle, Blocksträhnen und Vokuhila heute vorbei sind, erinnert sich Rausch noch gerne an die Zeit. „Locken sind übrigens immer noch sehr angesagt, allerdings keine chemische Locken mehr, sondern thermische, die beispielsweise mit einem Lockenstab erzeugt werden können“, erklärt die Friseurmeisterin. Und auch Strähnchen werden heute noch gerne getragen. „Aber der Trend geht immer mehr hin zu einem natürlichen Look. Blocksträhnen will heute kaum noch jemand. Moderner und eben natürlicher sind sogenannte Babylights, also superfeine Strähnchen, angelehnt an die Naturhaarfarbe. Babylights sind in der Regel nur ein bis zwei Nuancen heller als die eigene Haarfarbe und sorgen so für einen natürlichen, frischen Look.“ Silvia Rausch weiter: „Auch Paintings, also Strähnen, die frei Hand gezogen werden, sind derzeit beliebt. Der Vorteil ist, dass es keine Kanten und starken Übergänge mehr gibt.“ Bei den Haarschnitten beliebt seien 2021 bei Frauen sogenannte Curtain Bangs, also ein herausgewachsener Pony, und Long Bobs.

Heute geht es haartechnisch Richtung Natürlichkeit. Seit zwei Jahren lässt Silvia Rausch ihre Naturhaarfarbe heraus wachsen. Bild: Susann Duygu-D‘Souza | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Doch was ist eigentlich mit den Männern? Die waren frisurentechnisch in den 80er-Jahren ebenfalls deutlich mutiger als heute und trugen Dauerwelle, blondiertes Haar oder den geliebten Vokuhila. „Heute ist es etwas einheitlicher geworden und Kurzhaarschnitte überwiegen. Aber auch hier gibt es unterschiedliche Trends. Derzeit sind sogenannte French-Crop-Schnitte beliebt. Bei diesen werden die Haare im Nackenbereich sowie an den Seiten kurz geschnitten, oben auf werden die Haare etwas länger gelassen“, erklärt Rausch.

Silvia Rausch, die ihre Haare heute lang, glatt und mit natürlichen grauen Strähnen trägt, hat ihre Ausbildung zur Friseurin mit 14 Jahren begonnen. Das war Anfang der 80er-Jahre. „Ich wusste immer, dass ich diesen Beruf erlernen will. Meine Mutter war damals mit einem Schneideratelier selbstständig, und ich wollte eben auch in den künstlerischen Bereich gehen. 1991 absolvierte ich meine Meisterprüfung. Zwei Jahre später, mit 23 Jahren, habe ich mich dann selbstständig gemacht.“ Heute ist der Salon von Silvia Rausch einer der ältesten in Waldshut. Doch die Lauchringerin führt nicht nur ihren eigenen Salon, sondern ist auch Model und als Influenzerin in sozialen Netzwerken tätig. „Ich liebe Mode und Lifestyle, denn dabei kann man seine Gefühle ausleben. Für mich ist es wichtig, Individualität zu zeigen.“