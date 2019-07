Im Rosendorf Nöggenschwiel steht mit den Rosentagen der Höhepunkt des Jahres für vor der Tür. Von Freitag, 12. Juli, bis Montag, 15. Juli, feiern die Nöggenschwieler ihr 50. Rosenfest. Lockt die Schönheit und die Vielfalt der prachtvollen Rosen in Sommer und Herbst ohnehin schon viele Gäste nach Nöggenschwiel, so ist das Rosendorf im Südschwarzwald während des Rosenfestes ein wahrer Magnet für Besucher aus nah und fern.

Das war nicht immer so. Bis 1965 war der beschauliche Ort, der heute zur Gesamtgemeinde Weilheim gehört, eher unbedeutend. Die Ursprünge des Rosendorfes gehen zurück auf das Jahr 1965, als sich die Nöggenschwieler, angeführt von ihrem damaligen Bürgermeister Karl Tröndle, am Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ beteiligten. Auf Anhieb wurde Nöggenschwiel Sieger des Wettbewerbes.

Damals wurde Josef Raff, Gartenbaudirektor der Insel Mainau, auf das kleine Dorf im Südschwarzwald aufmerksam. Gemeinsam beschlossen Karl Tröndle und Josef Raff, das Wagnis einzugehen (Nöggenschwiel liegt immerhin in 750 Metern Höhe), das schönste Dorf Deutschlands mit Rosen noch schöner zu gestalten. Mit Ehrgeiz und Durchhaltevermögen schafften es die Einwohner des Dorfes, immer wieder motiviert von ihrem „Rosen-Karl“, wie Karl Tröndle auch genannt wurde, Nöggenschwiel zum Rosendorf im Südschwarzwald zu machen.

So schön war das Rosenfest in Nöggenschwiel

Konzert für die Rose

Ein Höhepunkt der 50. Rosentage ist der Liederabend „Best of – zehn Jahre Konzert im Namen der Rose“ am Sonntagabend um 19 Uhr, erstmals Open Air beim Notkerbrunnen, bei schlechtem Wetter in der Pfarrkirche. Stephanie Pönitz (Sopran), Markus Süß (Tenor), Martin Umrath (Klavier) sowie mit Lara Süß (Sopran) und Alexander Kübler (Bariton) zwei junge Talente vom Hochrhein, präsentieren musikalische Höhepunkte aus den Konzerten der vergangenen zehn Jahre.