Am Donnerstag, 17. Juni, gegen 15.30 Uhr, haben sich ein Lkw und ein Pkw im Kurvenbereich der Zufahrt zur B 518 in Wehr-Brennet gestreift. Während der 20 Jahre alte Opel-Fahrer von der B 34 kam und in Richtung Wehr fuhr, kam ihm der 55-jährige Lkw-Fahrer mit seinem Kipper entgegen. Beide äußerten, rechts gefahren zu sein. Am Pkw wurde laut Polizei die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen, sich zu melden (Tel. 07761/934-0).