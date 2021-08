von Michael Gottstein

Anlässlich ihres 50. Jubiläums hat die Volkshochschule (VHS) Wehr zum ersten Mal ein Programm mit Farbfotos herausgegeben, das nicht nur hübsch anzusehen, sondern mit 128 Kursen auch prall gefüllt ist und eine große Bandbreite an Themen bietet. Die Kurse sind ab sofort buchbar.

Michael Thater, Carina Wanowski und Lorena Brigante (von links) stellten das neue Programm der VHS Wehr vor. | Bild: Michael Gottstein

Allerdings steht das am vierten Oktober beginnende Semester unter dem Vorbehalt der Pandemieentwicklung, erklärten Bürgermeister Michael Thater und VHS-Leiterin Carina Wanowski. Sollten die Inzidenzzahlen mehrere Tage lang über 35 liegen, müsste man vor allem die Kurse in Innenräumen und im Hallenbad hinterfragen. Um über aktuelle Entwicklungen informiert zu bleiben, empfiehlt die VHS, ihre Homepage sowie die Facebook- und Instagram-Seiten zu besuchen.

Wehr Wie sich die Wehrer Innenstadt in den 80er-Jahren veränderte Das könnte Sie auch interessieren

Das Angebot umfasst neben bewährten Kursen auch mehrere Neuheiten. Wer besondere Wünsche und Vorschläge hat, kann diese mittels der dem Programm beigefügten Postkarten dem Kulturamt melden. Zu den „Klassikern“ zählen die Sprachkurse für Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch – letztere werden online unterrichtet. Aber auch Anfängerkurse für Arabisch und Türkisch können von Sprachinteressierten gebucht werden. Die Computerschule von Michael Fritz bietet in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen Bad Säckingen und Schopfheim 17 EDV-Kurse an, die allesamt online abgehalten werden.

Hochrhein Kunden aus der Schweiz sind verunsichert: Paketshops verzeichnen Bestellrückgang von 20 bis 30 Prozent Das könnte Sie auch interessieren

Die historischen Vorträge befassen sich mit der Geschichte des Segelflugs, dem Mundartdichter Johann Peter Hebel, dem alten Öflingen, der Industriegeschichte sowie einem „entnazifizierten Hitlerjungen“. Inge Hemberger bietet Stadtführungen durch Wehr, Ingrid Bisswurm durch die Stadt und das Kunstmuseum Basel an. Ein Höhepunkt im Bereich „Historie“ ist die Eröffnung des „Zwei-Burgen-Weges“ anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Schwarzwaldvereins, der für den 23. Oktober eine „Sagenhafte Wanderung auf dem neuen Jubiläumsweg“ organisiert.

Wehr Warum ein Hochwasser-Szenario auch in Wehr denkbar ist Das könnte Sie auch interessieren

Ein neuer Schwerpunkt widmet sich der Nachhaltigkeit, unter anderem mit Vorträgen zum Thema „Weniger Fleisch für ein besseres Klima und mehr Gesundheit“ und einem Kurs über Fahrradreparatur. Angesichts der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ist auch der Kurs „Geldanlage in Zeiten niedriger Zinsen“ von besonderer Aktualität.

Ein Schwerpunkt ist traditionell der Gesundheits- und Bewegungsbereich, der erstmals einen Online-Meditationskurs bietet. Es gibt eine breite Palette an Gymnastik-, Tanz- und Yoga-Kursen, daneben werden Ärzte der Kardiologie Hochrhein in der Stadthalle einen Vortrag halten. Im Hallenbad wird es ebenfalls Kurse geben, aber der Starttermin wird noch bekannt gegeben, weil er vom Fortgang der Umbaumaßnahmen an der Lüftungsanlage abhängt.

Kreativbereich mit zahlreichen Kursen

Reichhaltig vertreten ist der Kreativbereich mit zahlreichen Malkursen von Elena Romanzin und Hansjörg Bisswurm. Es gibt Workshops zum Thema Musik und Klangtherapie, Gitarren- und Didgeridoo-Kurse sowie einen Theaterkurs des Kulturamtsleiters Frank Wölfl. Auch an Menschen mit Behinderung wurde gedacht, und so organisiert die VHS wieder mehrere Inklusionskurse in Zusammenarbeit mit den Caritaswerkstätten. Die „Junge VHS“ bietet nicht nur Kindertöpfern, sondern auch einen Selbstverteidigungskurs für Mädchen und Frauen ab 14 Jahren an. Reisevorträge widmen sich Neuseeland, Island und der Seidenstraße, und der Erlös fließt dem Behindertenheim „Granja El Ceibo“ zu, das der Wehrer Hans-Gerd Wiesner in Argentinien gegründet hatte.

VHS-Geschäftsstelle Wehr, Telefon 07762/80 86 01, weitere Informationen im Internet (www.vhs-wehr.de); die VHS Wehr ist auch auf Facebook und Instagram präsent.