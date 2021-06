von Michael Gottstein

Trotz des schönen, warmen Sommerwetters verlief der Start in die Badesaison 2021 recht verhalten. Nur relativ wenige Gäste waren am ersten Öffnungstag nach dem Lockdown in das Wehrer Freibad gekommen, und die maximal zulässige Besucherzahl von 650 war an jenem Fronleichnamstag nur eine theoretische Größe.

Platz zum Schwimmen

Umso mehr Platz zum Schwimmen, Wasserspringen und Plantschen hatten die Besucher, und den Schwimmmeistern fiel es leicht, den Überblick zu behalten und auf die Einhaltung der Hygieneverordnung zu achten. Gegen Mittag war das Vogelgezwitscher auf der Liegeweise lauter als die Stimmen der Badegäste, und das Wasser im Becken wurde eher vom lauen Sommerwind als den Schwimmbewegungen gekräuselt. Schwimmmeister Gerd Tscheulin war von der geringen Besucherzahl indes nicht überrascht. „Das war bei der Eröffnung des Schopfheimer Bades nicht anders.“

Badevergnügen mit Test

Als Grund vermutet er die Vorschrift, dass nur Genesene, vollständig Geimpfte oder negativ Getestete eintreten dürfen. Weil der Test aktuell sein muss, bedarf es von Seiten der Besucher einer gewissen Terminplanung, wenn sie ihrem Badevergnügen nachgehen möchten. Derzeit kann man sich montags, mittwochs und freitags von 19 bis 20.30 Uhr bei der Wehrer Mediathek und dienstags sowie donnerstags von 19 bis 20 Uhr bei der Schulsporthalle Öflingen testen lassen. Samstags und sonntags wird es beim Freibad selbst zwischen 10 und 12 sowie 17 und 18 Uhr eine Testmöglichkeit geben.

Wehr Endspurt in Sachen Fabrik-Abriss: In acht Wochen soll der Neubau auf dem Brennet-Areal starten Das könnte Sie auch interessieren

Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren. Der achtjährige Simon hingegen hat den kleinen Nasenabstrich gerne in Kauf genommen, weil er sich sehr auf die Wiedereröffnung des Bades freute. „Ich kann schwimmen, seit ich vier Jahre alt bin“, berichtet der Schüler, der auch schon den Kopfsprung vom Brett aus wagte. Und im vergangenen Jahr, als viele Bäder in der Region geschlossen waren, sei er auch schon mal in die Schweiz zum Schwimmen gegangen.

Gerüstet für Saison

Angesichts sinkender Inzidenz- und steigender Impfzahlen dürften viele Kommunen in der Region ihre Bäder wieder öffnen. Die Wehrer Anlage ist jedenfalls für die Saison gerüstet. „Wir haben das Bad gründlich gereinigt, kleinere Reparaturen vorgenommen, ein Hygienekonzept umgesetzt, und die Besucher werden so geleitet, dass sie sich möglichst wenig begegnen“, so Gerd Tscheulin.

Zugang Der Zutritt ist aufgrund des momentanen Inzidenzwerts nur unter Berücksichtigung der 3G-Regel (geimpft/getestet/genesen) erlaubt. Dies gilt nicht für Kinder unter sechs Jahren. Es steht in Aussicht, dass sich die Zugangsbeschränkungen schon in der kommenden Woche lockern, nämlich dann, wenn der Inzidenzwert im Landkreis fünf Tage in Folge unter 35 bleibt. Dann entfällt für die Besucher die Testpflicht. Dieses Szenario ist frühestens am Montag denkbar. Das Bad ist täglich zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet.