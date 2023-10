Aus dem Fenster lodern Flammen, Brandgeräusche dringen aus dem „Gebäude“ und unterstreichen die bedrohliche Atmosphäre. Ein Einsatztrupp aus zwei Feuerwehrleuten in spezieller Schutzkleidung dringt umsichtig, aber zielstrebig in den Raum ein. Ein fein vernebelter Wasserschwall ergießt sich auf die Flammen, kurz darauf hüllen dicke Wasserdampfwolken den Container ein: Es ging im wahrsten Wortsinn heiß her bei der Brandübung am Freitagabend in Wehr.

Ein realitätsnahes Szenario bietet der Brandcontainer der ED Netze. | Bild: Michael Gottstein

Dass die Feuerwehren diese Spezialübung – in der Fachsprache „Heißausbildung“ genannt – überhaupt abhalten konnten, verdankten sie der ED Netze GmbH, die ihre mobile Brandübungsanlage bereitgestellt hatte. Rund 20 Feuerwehrkameraden aus Wehr, Öflingen und Herrischried sowie von der Novartis-Werksfeuerwehr bekamen so die Gelegenheit, sich realitätsnahe auf das Löschen von Zimmer- und Kellerbränden vorzubereiten.

Kameraden aus vier Feuerwehren bereiten sich auf die „Heißausbildung“ vor. | Bild: Michael Gottstein

Löschen von E-Autos Vor allem brennende E-Autos stellen die Feuerwehren vor neue Herausforderungen. Zwar brennen elektrische Autos nicht häufiger als Benzin- oder Diesel-Modelle, wenn sie allerdings in Brand geraten entwickeln sie eine deutlich größere Hitze. Wenn ein Lithium-Ionen-Akku brennet, wird vor allem im Innern des Akkus Energie freigesetzt: das Feuer kann von Teilzelle zu Teilzelle überspringen. Um es zu löschen, hilft kein Ersticken der Flammen, sondern nur Kühlen. Dafür benötigt die Feuerwehr sehr viel Wasser. Teilweise werden dazu Wasserbecken genutzt, in die das brennende Auto gataucht wird.

Der Simulator in der Größe eines Schiffscontainers wird mit Gas befeuert, so dass im Inneren Temperaturen von bis zu 600 Grad erreicht werden. In der Ausbildung lernen die Wehrleute, wie sie sich im Brandfall und bei großer Hitze richtig zu verhalten haben, aber natürlich sind die Lerneffekte bei Praxisübungen am größten.

Gasflammen lodern im Simulator, und nach erfogreicher Löschung hüllen dichte Dampfwolken den Container ein. | Bild: Michael Gottstein

Der Landkreis organisiert zwar in Waldshut ebenfalls einen entsprechenden Übungsparcours, aber dort dürfen die Wehren nur ein Mal im Jahr proben.

Umso mehr freuen sich die Feuerwehrkameraden und Stadtkommandant Nicolo Bibbò, dass der Simulator der ED Netze rund zwei Wochen lang beim Feuerwehrgerätehaus an der Austraße bleiben wird. Zuvor war er bereits in Villingen-Schwenningen, danach wird er nach Rheinfelden ausgeliehen.

Bürgermeister Michael Thater dankte der ED Netze, dass sie den Simulator kostenlos zur Verfügung stellt und der Wehr die Möglichkeit zur „Heißausbildung“ vor Ort gibt. Auch die neue Einsatzkleidung mit Masken, Sauerstoffflaschen und Spezialanzügen, die mehr als 600 Grad aushalten, kann so unter realen Bedingungen geprüft werden. Markus Linder, Leiter der Dienstleistungen Strom und Wasser, erklärte, dass die ED Netze den Brandcontainer gebraucht von der EnBW übernommen und auf den neuesten Stand gebracht habe.

Zwei Feuerwehrleute dringen über das Dach in ein brennendes Zimmer ein. | Bild: Michael Gottstein

Was tun, wenn ein E-Auto brennt? Wenn der Verdacht besteht, dass der Akku eines E-Autos brennet, sollte das Auto schleunigst verlassen werden und die Feuerwehr gerufen werden. Dabei unbedingt darauf hinweisen, dass es sich um ein Elektrofahrzeug handelt. Anschließend sollten sich alle Passanten vom Fahrzeug fernhalten und nicht versuchen, selbst zu löschen. Von brennenden Fahrzeugteilen (Reifen, Stoßdämpfer oder Airbags) geht eine erhebliche Gefahr aus.

Der Simulator ist technisch anspruchsvoll und würde bei einer Neuanschaffung etwa 500.000 Euro kosten. „Wir haben rund 100 Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich engagieren, oft in Feuerwehren, daher unterstützen wir gerne die Kameraden in unserem Netzgebiet“, so Linder.

Bürgermeister Michael Thater und Stadtkommandant Nicolo Bibbò dankten Meik Römer und Markus Linder (von rechts) von der ED Netze. | Bild: Michael Gottstein

ED-Netze-Mitarbeiter Meik Römer ist selbst Feuerwehrmann und stellte sein Wissen als Ausbilder zur Verfügung. Geduldig gab er den Löschtrupps Tipps, überwachte deren Aktionen und lud im Anschluss zur Manöverkritik. Im Simulator können nicht nur die üblichen Brandherde, sondern auch Brände von Gasschiebern und Stromverteilerkästen nachgeahmt werden – letzteres wird ein immer größeres Thema mit Blick auf die wachsende Zahl von Solaranlagen und Elektroautos.

Die Feuerwehr Wehr Die Feuerwehr Wehr wurde 1860 gegründet und hat 115 Aktive. Zur Gesamtwehr gehört auch die Abteilung Öflingen. Der Stadtkommandant ist Nicolo Bibbò. Internet: www.feuerwehr-wehr.de.

Die Enge und Brandgeräusche sowie der (aus Wasserdampf bestehende) Rauch schaffen eine realitätsnahe Übungssituation. Die Wehrleute konnten durch eine Türe eindringen oder auch über eine Dachluke, um den Einstieg in einen brennenden Keller zu üben.

Meik Römer überwachte die außergewöhnliche Feuerwehrprobe. | Bild: Michael Gottstein

Nach dem ersten Durchgang wurde die Situation noch „verschärft“, denn dann mussten die Floriansjünger nicht nur einen Brand löschen, sondern auch eine Personenrettung vornehmen, und zwar, ganz realitätsnahe, mit einer 80 Kilogramm schweren Puppe. Im Anschluss an die Heißübung absolvierten die Kameraden noch das reguläre Übungsprogramm. Es wurde ein langer Freitagabend zum Wohle der allgemeinen Sicherheit.