Blasmusik und zeitgemäß? Geht das überhaupt? Ganz klar: Ja. Die Brass Buebe Wehr sind das beste Beispiel dafür. Seit nunmehr zehn Jahren spielen sie erfolgreich gegen das teils angestaubte Klischee der traditionellen Blasmusik an. Das musikalische Markenzeichen der Band: Ein vielfältiger Mix aus eher volkstümlichen Instrumenten und einem modernen Repertoire.

Der Name der Brass Buebe ist Programm: Mit ordentlich Schmackes bringen die neun jungen Männer aus Wehr und Umgebung Pop-, Rock-, Chart- sowie typische Power Brass Eigenarrangements mit gelegentlichen Gesangseinlagen auf die Bühnen diverser Festivals und Musikfeste. Nun feiern die Musiker ihr zweites Jubiläumsfest.

Von Wehr zum Woodstock der Blasmusik

Entstanden aus den Reihen der Wehrer Stadtmusik, hielten die vergangenen zehn Jahre einige Höhepunkte für die neun Musiker bereit. Die Idee zur Bandgründung kam den Mitgliedern dabei spätabends in geselliger Runde beim Laubenfest in Wehr. Auf Nachfrage, was denn die musikalischen Höhepunkte der letzten zehn Jahre waren, überlegt Daniel Meier, Sousaphonist der Band, keinen Augenblick: „Das Woodstock der Blasmusik war definitiv eines der Highlights der letzten Jahre.“ Beim größten internationalen Blasmusik-Festival Europas, das jährlich in Österreich stattfindet, trat die Band 2019 auf. 65.000 Besucher zählte die Musikveranstaltung an vier Tagen und die Wehrer „Buebe“ waren mittendrin – auf der Hauptbühne.

Ein Höhepunkt jagt den anderen

Begonnen hat die überregionale Erfolgsgeschichte der Wehrer jedoch schon drei Jahre nach der Gründung. 2016 konnte die junge Band beim SWR4-Wettbewerb Blechduell überzeugen und sich beim Finale in Müllheim gegen ihre Mitbewerber durchsetzen. In den folgenden Jahren präsentierten sich die Brass Buebe als Begleitung zahlreicher bekannter Musikgruppen einem breiten Publikum.

Die Brass Buebe vor dem Blechduell 2016: Maximilian Schaffrinna, Martin Matt, Anton Rieger, Timo Brandl, Daniel Meier, Felix Hauf, Christian Zanger, Delias Bührer und Patrick Nass (von links). | Bild: Maria Schlageter

2021 konnten die Musiker aus Wehr als Vorband der schweizer Brassband Fäaschtbänkler ihr Können unter Beweis stellen. Im letzten Jahr fungierten sie außerdem als Vorband für ihre musikalischen Vorbilder: „2022 waren wir das erste Mal Vorband von LaBrassBanda am Sommersound in Schopfheim“, erzählt Daniel Meier stolz.

Auch auf internationale Bühnen zieht es die Brassband aus der Region: „Wir wurden für ein Oktoberfest in Holland angefragt“, erzählt Meier. Nächstes Jahr im Herbst soll es soweit sein. Davor stehe in den kommenden Wochen jedoch noch einiges an: Ende Juni rocken die Wehrer beim Rheingaudi Festival in Rheinfelden die Bühne, bevor sie Anfang Juli gleich an zwei Tagen beim Jubiläum der Trachtenkapelle Todtmoos auftreten. Ende Juli führt schließlich alles zurück zum Anfang: Die neun Musiker treten in Wehr am Laubenfest auf – dem Geburtsort ihrer Band und damit auch dem Anfangspunkt ihrer musikalischen Brass-Karriere.

Präsentation der ersten eigenen Single

Die Musik der Wehrer findet Anklang. Erst spielten sie ausschließlich Coverversionen, jetzt folgt bald die erste eigene Single. Freunde der modernen Blasmusik können gespannt sein: „Am Jubiläum stellen wir unser erstes eigenes Lied vor“, erzählt Daniel Meier und verrät auch den Titel des Stücks: „Sonnige Stadt“.

Neben eigenen musikalischen Beiträgen konnten die Brass Buebe für ihre Jubiläumsfeier außerdem zwei weitere Ensembles gewinnen: Die Blasmusikgruppe Chio Maico aus Wehr und Blechbandi aus dem Hochschwarzwald. Darüber hinaus ist mit DJ Dirk auch nach dem offiziellen Programmteil für musikalische Unterhaltung gesorgt.

Die Brass Buebe haben jedoch noch lange nicht genug. „Ein großer Traum von uns wäre eine Städtereise“, sagt Daniel Meier. Bis ihr Wunsch in Erfüllung geht, tun sie das, was sie am besten können: Stimmung machen und die Tanzflächen füllen.