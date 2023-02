Einen ersten Überblick zur den Sanierungsmöglichkeiten des Freibades gab es am Dienstagabend im Gemeinderat. Die Architektin Evi Hauser vom Planungsbüro Fritz Planung präsentierte den Gemeinderäten zwei mögliche Varianten in Edelstahl – Kostenpunkt jeweils rund 4,5 Millionen Euro.

Schon bei der letzten großen Sanierung vor 20 Jahren hätte man sich für Edelstahl entscheiden sollen, so Bürgermeister Michael Thater. Doch die Jahre 2003/4 seien „finanziell sehr harte Zeiten gewesen“, so Thater und darum wurde das mittlerweile 70 Jahre alte Freibad 2007 mit einer kostengünstigen Folie ausgekleidet. Deren Haltbarkeit sei nun abgelaufen, darauf würde auch Betriebsleiterin Susanne Dede seit längerem hinweisen.

Zwei Varianten stehen zur Wahl

Hauser präsentierte den Gemeinderäten zwei Varianten, wie man das Freibad mit Edelstahl sanieren könne. Dabei seien beide Optionen der Leistung der bestehenden technischen Ausstattung angepasst, welche 2005 erneuert wurde. So bleibt der Gesamtumfang des Hauptbeckens erhalten, aber die Wassertiefe und Durchströmungsrichtung werde entsprechend angepasst.

Das Wehrer Freibad. | Bild: Erich Meyer

Die erste Variante sieht den Erhalt der bisherigen Aufteilung von Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken vor. Der Sprungbereich werde dabei verkürzt, um durch die geringere Wassermenge Energie zu sparen. Die zweite Variante sieht einen begehbaren Steg in der Mitte des Beckens vor, welches dann in C-Form komplett durchschwimmbar ist. Dafür falle eine Schwimmbahn weg. Vom Nichtschwimmerbereich wird die Wassertiefe schrittweise bis zum Sprungbereich angepasst.

Seit fast 20 Jahren ein Magnet für Kinder: Die Riesenrutsche. | Bild: Kerckhoff Jörn

Erfahrungsgemäß werde der Nichtschwimmerbereich stärker genutzt – diese Aufteilung biete mehr Möglichkeiten durch Abteilungen die verschiedenen Bereiche für unterschiedliche Zwecke zu nutzen. Bei den Vorschlägen handele es sich aber erstmal um „einen ersten Aufschlag“, so Thater. Im nächsten Schritt seien Vor-Ort-Termine in Wehr und in Freibädern der Region geplant.

Die Varianten in der Übersicht Folienauskleidung: Ein reiner Austausch der Folie würde gut zwei Millionen Euro kosten, also die Hälfte der Edelstahlvariante. Würde man noch zusätzlich die Durchströmung modernisieren, lägen die Kosten mit rund 3,6 Millionen Euro nur noch 20 Prozent günstiger als die der Edelstahlvariante, so Thater. Zudem müsse der Beton unterhalb der Folie saniert werden, wodurch weitere Kosten entstehen, so die Stadtverwaltung. Auch sei die Folie nicht nachhaltig und hätte erneut nur eine Lebensdauer von rund 15 Jahren.

Fliesen oder Beton: Ein gefliestes Beckens oder ein reines Betonbecken entsprechen laut Stadtverwaltung nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. So können Fliesen durch Frost, Reinigungsmittel und mechanische Belastung schnell Schaden nehmen. Beton muss zusätzlich behandelt werden, um wasserdicht zu sein. Darum werden diese Varianten nicht in Betracht gezogen.

Edelstahl: Für Edelstahl spreche vor allem die lange Lebensdauer von über 50 Jahren, so Thater. Zudem würden sich die Wartungs- und Reparaturkosten deutlich verringern. Mit Edelstahl können unterschiedliche Beckenvarianten umgesetzt werden. Auch die Integration von Attraktionen wie Rutschen oder Wasserspielen sei möglich, so die Architektin Evi Hauser.

Hoffnung auf Fördermittel

Frühestens 2024 wolle man dann mit der Sanierung beginnen. Parallel sollen Fördermittel geprüft werden. „Ohne Fördermittel würde ich es nicht machen“, so der Bürgermeister. So könne man über die Tourismusförderung mit 20 bis 25 Prozent Zuschuss rechnen, über die Bundesförderung sogar mit rund 40 Prozent – das sei aber „Lotterie“, so Thater.