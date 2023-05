Gleich zwei große Sportverbände sind mit im Boot: Der Badische Sportbund Freiburg (BSB) und der Südbadische Fußballverband engagieren sich beim Pilotprojekt „Wehr bewegt sich“. Bewegung und Sport werden zielgruppengenau propagiert und das in Schulterschluss von Vereinen sowie Institutionen. Die Schirmherrschaft übernimmt BSB-Präsident Gundolf Fleischer. Initiator und Ideengeber vor Ort ist Klaus Denzinger.

Langfristig in Bewegung bleiben, „und das in allen Altersgruppen ist das Ziel“, formulierte Denzinger die neue Devise in der Zusammenarbeit. Wie sieht es aber vor Ort aus? Das wollte Denzinger bei Gesprächen mit Ärzten zuerst herausfinden. Ernüchternde Ergebnisse nach der Corona-Zeit „sind ein Fakt. Bei Kindern und Jugendlichen ist der Bewegungsmangel nachgewiesen“, so der Alt-Bürgermeister. Daraus entwickelte sich das Ziel, etwas in der Stadt mit einem nachhaltigen Sportprogramm zu erreichen. Die Talschule, der Kindergarten Klostermatt, die drei Fußballvereine, der Tennisclub sowie das Haus der Diakonie waren schnell von der Initiative begeistert. Mit den weiteren Sportvereinen in Wehr finden Gespräche statt. Das Sportabzeichen könnte wieder verstärkt beworben werden.

Im Kiga Klostermatt wird erstmalig das Minisportabzeichen ausgetestet; Wehr ist damit die erste Kommune im BSB, die dieses neue niederschwellige Programm anbietet. Kiga-Leiterin Ilona Siebeneicher kann auf die Hilfe der Badischen Sport Jugend zurückgreifen. In der ersten Juliwoche steht das Kiga-Konzept ganz im Zeichen von sportlicher Betätigung. Zur gleichen Zeit werden die ersten Klassen der Talschule mit Unterstützung durch Sportmotivatoren des BSB an mehr Bewegung herangeführt. Eine Wiederholung ist bereits vorgesehen, zusätzlich wird für den Herbst ein Fitnessfest geplant. Der Tennisclub hat bereits ein passgenaues Konzept beschlossen – die Ballschulgruppe mit Stationen rund um den Ball wird wieder auf der Wehrer Tennisanlage stattfinden, signalisierte Jessica Fetscher-Dede. Im Frankenmatt-Stadion wird der Tag des Kinderfußballs Ende Juni stattfinden. Da sind alle drei Fußballvereine engagiert. Die SpVgg Wehr bietet zusätzlich die Möglichkeit für das Erreichen des Fußballabzeichens Ende Juli „und natürlich ist die Dance Factory mit einem Workout auch dabei“, sagte Pit Donato. Klaus Denzinger propagiert in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern im Öflinger Haus der Diakonie die Sportoffensive, „dieses Mal nicht nur Fußball“.