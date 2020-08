von sk

Das für den Freitag, 28. August, im Ludingarten Wehr geplante Klappstuhlkonzert der Knaschtbrüder muss leider ersatzlos entfallen. Die für Wehr vorhergesagten Wetterverhältnisse machen einen reibungslosen Verlauf des Konzertes nicht sehr wahrscheinlich. Auch werden sich diese Wetterverhältnisse an den Folgetagen nicht wesentlich verbessern, so dass es auch nicht sehr sinnvoll ist, das Konzert auf einen anderen Tag zu verschieben. Die Besucher werden gebeten, die bereits gekauften Karten an den Vorverkaufsstellen, an denen sie Tickets erworben wurden, zurückzugeben.