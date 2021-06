von Gerd Leutenecker

Der Athletik- und Koordinationstrainer Ruwen Faller vom Fußballbundesligisten RB Leipzig bleibt seiner alten Heimat nicht nur sportlich regelmäßig treu. Die Kinder und Jugendlichen aller drei Fußballvereine in der Stadt haben am Montagabend ein intensives Training mit Faller absolviert. Das Wehrer Frankenmattstadion kennt Faller noch aus seiner aktiven Zeit als Spitzenleichtathlet. Pünktlich um 17 Uhr starteten die D-Jugend Fußballer vom FC Wehr, der Spielvereinigung SpVgg Wehr und von der Sportvereinigung SpVgg Brennet-Öflingen. Da alle drei Fußballclubs Spielgemeinschaften mit weiteren benachbarten Vereinen pflegen, war auch von Bergalingen, Hasel und Schwörstadt der Nachwuchs zahlreich vor Ort.

Stets die Fuß- und Beinarbeit im Blick, gab Ruwen Faller eine Trainingslektion dem Wehrer Fußballnachwuchs mit auf den Weg in die neue Saison. | Bild: Gerd Leutenecker

Ruwen Faller musste keinerlei Motivationspädagogik anwenden. Die teilnehmende Kinder und Jugendlichen wollten trainieren, auch wenn vereinzelt die kräftezehrenden Übungen an das Leistungslimit heranreichten. Nach 25 Minuten stoppte ein Gewitter erstmal die Übungseinheit. „Boah, anstrengend – ich bin jetzt schon platt“, gestand ein FC Nachwuchskicker seiner Mutter. Faller hat bis dahin die Adduktorenmuskulatur im Oberschenkel den Fußballern nähergebracht, „achtet darauf, dann gibt‘s auch keine Probleme in der Hüfte und der Wade“. Reine Dehnungsübungen, die das Gewebe und die Muskelfaser recht flexibel und trotzdem elastisch halten.

Als Vorzeigeathlet arbeitet der ehemalige Wehrer Ruwen Faller beim RB Leipzig als Koordinationstrainer. Etwas Einblick in die Profiarbeit vermittelte der 40-jährige Faller den Nachwuchskickern. | Bild: Gerd Leutenecker

„Auch beim Reinkrätschen schnell dein abgespreiztes Bein wieder in Normalform bringen“, Faller kennt die Spielsituationen aus dem Effeff und ging schnell in die Einzelbeobachtung über. Komplexe Übungen mit der aus dem aktuellen Trainingslager der Nationalmannschaft bekannten Koordinationsleiter auf dem heiligen Rasen „sollten wirklich in der Jugend beginnen. Wenn das nicht gemacht worden ist, merken wir das sofort“, deutete Faller im Gespräch später kritisch an. Die Profifußballer kommen mit unterschiedlichsten Ausbildungsinhalten aus der Jugend „und meine Aufgabe ist es, Koordination und Kondition zu verbessern“, so der renommierte Fitnesstrainer. Da haben die Wehrer Nachwuchsfußballer ihre Lektionen schnell verinnerlicht – wenn sie denn dereinst im Profifußball Fuß fassen wollen.

Die zahlreich anwesenden Jugendtrainer der drei Fußballvereine waren sichtlich neidisch. Der Jugendleiter des FC Wehrs sprach für seine Kollegen das aus, was derzeit alle erleben. Marco Helbling hatte erfahren, wie die Fitness in der Corona-Sperrzeit bei den Kindern und Jugendlichen zurückgegangen ist. „Die waren allesamt immens aufgedreht, als wir wieder trainieren durften“, so Helbling.

Das Mannschaftsgefüge und die Kontakte untereinander hatten zusätzlich gelitten, was etwas zu viel Undiszipliniertheit an den Tag brachte. Da kam die Trainingseinheit mit Ruwen Faller genau zur richtigen Zeit. Über die gut gepflegten Kontakte von Alt-Bürgermeister Klaus Denzinger zu Faller ist der Fitnesscoach von RB Leipzig wieder nicht nur für den FC Wehr vor Ort aktiv geworden. Der bald 41-jährige Faller wiederum ist mit seiner Familie samt Nachwuchs weiterhin in Bad Säckingen präsent. Wehr und die Trompeterstadt sind seine Heimat, „das schätzt meine Tochter“, so der Vorzeigeathlet Faller.