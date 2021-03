von Werner Probst

Seinen 75. Geburtstag feiert Hans-Peter Schlageter am Freitag, 12. März. Der Jubilar ist ein weithin bekannter Wehrer. So ist er seit seiner Kinderzeit aktiver Fußballer beim Wehrer Fußballclub, war sechs Jahre lang dessen Vorsitzender und ist immer noch Vorsitzender des Fördervereins. Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Die Schlossgeister

Sechs Jahrzehnte ist Hans-Peter Schlageter schon bei den Wehrer Schlossgeistern aktiv. Hier fungierte er 19 Jahre als Vorsitzender und 13 Jahre als Präsident und ist heute Ehrenzunftmeister. Er wurde vom Verband der Oberrheinischen Narrenzünfte zum Ehrenoberzunftrat ernannt.

Die fußballerischen Höhepunkte

Zu den größten Erlebnissen von Hans-Peter Schlageter gehört ein Fußballspiel, als er mit dem Fußballclub Wehr 1983 gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft im Wehrer Stadion spielte. „Gegen Franz Beckenbauer und Uwe Seeler zu spielen, ist schon ein besonderes Erlebnis gewesen“, sagte der Jubilar. Er erinnert sich aber auch gerne daran, als 1966 der FC Wehr Meister in der Bezirksliga wurde und in die Landesliga aufstieg.

Der Werdegang

Hans-Peter Schlageter ist ein Wehrer Urgestein. Er besuchte dort die Volksschule und machte anschließend eine Lehre zum Bau- und Kunstschlosser. 35 Jahre lang arbeitete er als Betriebsschlosser bei der Zell-Schönau, ehe er sich selbstständig machte, einen Getränkegroßhandel betrieb und dann 2011 in den Ruhestand ging.

Die Familie

1971 heiratete Hans-Peter Schlageter seine spätere Ehefrau Johanna. In Schwörstadt wohnte das Paar. Ein Sohn kam auf die Welt. Bald wurde nach Wehr in die Lindstraße umgezogen. Seit 2008 wohnt die Familie nun in der Dinkelbergstraße.

Der Trainer

Seit seiner Jugend ist Hans-Peter Schlageter eng mit dem Fußball verwachsen. Er schnürte bereits in der A-Jugend die Fußballstiefel und spielte dann auch in der Landesligamannschaft. Er trainierte nicht nur Jugendmannschaften, sondern auch die zweite Mannschaft. Meisterschaften der A- und B-Jugend krönten seine Arbeit. 1999 beendete er als Spieler der Alten Herren seine fußballerische Laufbahn.

Die weiteren Hobbys

In den Erinnerungen von Hans-Peter Schlageter sind aber auch seine vielfachen Urlaubsreisen mit seiner Familie geblieben. Besonders gerne war er auf Mallorca, machte aber auch Wanderferien. Auch heute noch ist er fast täglich auf einem Spaziergang zusammen mit seiner Frau anzutreffen. Schon heute freut er sich, wenn er wieder Fußballspielen des Wehrer FC beiwohnen kann. Zu seinen großen fußballerischen Interessen gehört aber auch der Hamburger Sportverein. Seit 1958 ist er dessen Fan und so hofft er, dass der Verein Meister wird und wieder in die erste Bundesliga aufsteigt.

Die Wünsche

Wegen der Corona-Pandemie muss die geplante große Geburtstagsfeier ausfallen, doch, wie Hans-Peter Schlageter sagte: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“ So hofft er auch, sich beim traditionellen Frühschoppen wieder mit seinen Freunden zu treffen, im Juli dieses Jahres die goldene Hochzeit feiern zu können und im nächsten Jahr wieder die Wehrer Fasnacht zu erleben. Heute gehört zu seinen großen Freuden, wenn sein Enkelkind zu Besuch kommt. Sicherlich werden sich neben seinen Verwandten auch viele Freunde den guten Wünschen zum 75. Geburtstag anschließen.