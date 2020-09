Zwei der fünf Gruppen des Kindergartens Klostermatt mussten am gestrigen Freitag vorsorglich geschlossen werden. Die Eltern einer Urlaubsrückkehrerfamilie seien positiv getestet worden, teilt Bürgermeister Michael Thater auf Anfrage unsere Zeitung mit. Zwischenzeitlich zeigten auch die beiden Kinder Symptome einer Covid-19-Infektion. „Wir haben für die beiden Kinder gestern Corona-Testungen gefordert und die beiden Gruppen, in denen die Kinder sind vorsorglich die Schließung angeordnet“, so Thater. „Ich gehe davon aus, dass wir am Montag die Testergebnisse haben und dann weitere Entscheidungen treffen können.“ Sollten die Ergebnisse bis Montag nicht vorliegen, bleiben die beiden betroffenen Gruppen der fünfgruppigen Einrichtung geschlossen.

Im März war die Kindertagesstätte Zelg zwei Mal von Corona-Verdachtsfällen betroffen, was zur zeitweisen Schließung einzelner Gruppen geführt hatte. In beiden Fällen stellte sich der Verdacht aber als unbegründet heraus.