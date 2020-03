Erneut gibt es in der Wehrer Kindertagesstätte Zelg einen Corona-Verdacht: Nachdem sich ein erster Verdacht Anfang dieser Woche relativ schnell als unbegründet herausgestellt hatte, geht es nun um mögliche Kontakte zu einem bestätigten Corona-Fall einer Lehrerin an der Grundschule Murg-Niederhof. Wie die Murger Schule auf ihrer Homepage mitteilt, könnte es Kontakte der betroffenen Lehrerin mit Kindergärten in Bad Säckingen und Wehr gegeben haben.

Um mögliche Infektionen auszuschließen, wird die gesamte Kindertagesstätte Zelg mindestens bis 22. März geschlossen. Betroffen sind insgesamt 60 Kinder: zwei Kindergartengruppen mit je 20 Kindern und zwei Kinderkrippen mit zehn Kindern unter drei Jahren. Die Eltern wurden bereist informiert. „Derzeit sind die zuständigen Behörden dabei, alle möglichen Personen, die in Kontakt mit der Erkrankten waren, zu eruieren und zu informieren. Ebenso wird geprüft, wer in Quarantäne muss.

Die Stadt Wehr, das Gesundheitsamt und das Landratsamt stehen in engem Austausch“, teilt die Stadt Wehr mit. Da die Schließung ordnungspolizeilich verfügt wurde, haben Eltern, die nun wegen der Betreuung ihrer Kinder nicht arbeiten können, Anspruch auf die Lohnfortzahlung ihres Arbeitgebers.

Erst Anfang der Woche waren die Kindergartengruppen nach einem Corona-Verdacht für einen Tag geschlossen worden. Ein Test stellte sich aber als negativ heraus.