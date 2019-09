„Es ist ein Indizienprozess. Wir sammeln Mosaiksteine“, sagt die Vorsitzende Richterin am Amtsgericht Bad Säckingen, Stefanie Hauser, gegen Ende der Sitzung. Es ist der zweite Verhandlungstag im Fall der zwei Brände in einem Wehrer Einfamilienhaus im April 2016 und Juni 2017. Die 54-jährige Hauseigentümerin und ihr 34-jähriger Sohn müssen sich vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Bad Säckingen verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen das Vortäuschen einer Straftat, Versicherungsmissbrauch und versuchten Betrug in zwei Fällen zur Last. Die Besonderheit: Zur Zeit der Brände befanden sich Mutter und Sohn jeweils im Urlaub. Ebendies macht die Arbeit für Justiz und Ermittler nicht gerade einfach.

Der zweite, weitaus schwerwiegendere Brand stand am zweiten Verhandlungstag im Fokus. In der Nacht zum 16. Juni 2017 brach in dem dreistöckigen Haus in Wehr ein Feuer aus. Das Gebäude war danach nicht mehr bewohnbar. Wie bereits ein Jahr zuvor fand die Feuerwehr mehrere im Haus verteilte Kanister. Beim ersten Brand seien sie mit Ethanol, beim zweiten mit Benzin gefüllt und mit einer Kordel verbunden gewesen, an deren Ende eine Kerze befestigt war, geht aus der Anklageschrift hervor. Nach dem ersten Brand hatte der Sohn erklärt, die Kanister gehörten ihm, er brauche sie für einen Ethanol-Ofen. Als er diesmal nach den Kanistern gefragt worden sei, habe er ausgesagt, ähnliche Kanister brauche er für das Wasser eines Dampfbügeleisens sowie zum Abfüllen von Frittierfett, schildern Zeugen.

Einen Tag nach dem zweiten Brand leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Mutter und Sohn ein. Zentrale Zeugin des zweiten Prozesstages ist deshalb die Leiterin der mit dem Fall betrauten Ermittlungsgruppe „EG Kanister„. Die Kriminalkommissarin nannte bei ihrer Aussage vor Gericht mehrere Punkte, die gegen die Angeklagten sprächen.

Eine Miet-Garage: Der 34-jährige Angeklagte habe einen Monat vor dem ersten Brand am 7. April 2016 eine Garage in Rheinfelden angemietet und die Miete später bis zum 30. Juni 2017 verlängert, so die Kommissarin. Das belegt ein Mietvertrag, der dem Gericht vorliegt. Der als Zeuge geladene Immobilienverwalter, der die Garage vermietet, konnte sich an den 34-Jährigen nicht erinnern. Bei einer früheren Vernehmung gab er jedoch an, der Angeklagte habe ihm erzählt, er müsse verschiedene Gegenstände unterstellen, da er für längere Zeit ins Ausland gehe. „Es gibt keine Anzeichen dafür, dass er wirklich längere Zeit im Ausland war“, sagt die Kommissarin.

Die Dokumente: Bei den Durchsuchungen der temporären Unterkunft der Angeklagten nach dem zweiten Brand und des Geschäfts der Mutter seien Unterlagen gefunden worden, die vor dem Brand datierten, sowie Familienfotos, ein Haustelefon und die Urne der verstorbenen Mutter der Angeklagten. Da das Navigationsgerät ihres Sohnes vor dem Brand mehrere Fahrten zwischen dem Geschäft der Mutter und ihrem Haus verzeichnete, gehen die Ermittler davon aus, dass die Dokumente und Gegenstände in Sicherheit gebracht wurden. Nach dem Brand sei das Haus versiegelt gewesen.

Die Gerichtsverhandlung gegen die Angeklagten wird am Freitag, 27. September, um 9 Uhr im Saal 45 des Amtsgerichts Bad Säckingen fortgesetzt.