Mutter und Sohn sitzen auf der Anklagebank im Saal 5 des Amtsgerichts Bad Säckingen. Beide wirken adrett: Sie trägt eine weiße Bluse, er ein weißes Hemd. Die 54-Jährige und der 34-Jährige müssen sich vor dem Schöffengericht unter Leitung der Vorsitzenden Richterin Stefanie Hauser wegen der Vorwürfe des Vortäuschens einer Straftat, des Versicherungsmissbrauchs und des versuchten Betrugs in zwei Fällen verantworten. Das geht aus der Anklageschrift hervor, die Staatsanwalt Florian Schumann zu Beginn der Verhandlung verliest.

Der Sohn soll mithilfe von mindestens einer weiteren, unbekannten Person beide Male einen Einbruchsdiebstahl in das Haus mit anschließender Brandstiftung vorgetäuscht haben, in mindestens einem Fall mit Billigung seiner Mutter. Zum Zeitpunkt der Brände befanden sich die beiden jeweils im Urlaub, gemeinsam mit der damals ebenfalls im Haus wohnhaften Tochter der Angeklagten. Später sollen Mutter und Sohn die Gebäudeversicherung betrogen und bei ihrer Hausratsversicherung falsche Angaben über vermeintlich gestohlene Wertgegenstände gemacht haben. Aufgrund der laufenden Ermittlungen erfolgten keine Versicherungszahlungen.

Zwei Verhandlungstage waren eigentlich geplant. Das reicht wohl nicht aus. Zum Auftakt stand der erste Brand im Mittelpunkt. Zehn Zeugen wurden geladen. Einer war nicht erschienen, ein weiterer machte von seinem Recht auf Auskunftsverweigerung Gebrauch. Im Zusammenhang mit den Bränden war gegen ihn ermittelt worden, das Verfahren ist jedoch inzwischen eingestellt. Ein weiterer Zeuge, gegen den ebenfalls ermittelt worden war, konnte nicht gehört werden, da das Gericht keinen Übersetzer für den Bulgaren bestellt hatte. Er soll am Freitag vernommen werden. Die beiden Angeklagten werden sich während des Prozesses nicht zur Sache äußern, wie ihre Verteidigerinnen bekannt gaben.

Nach zwei Brandfällen im gleichen Haus in Wehr: Staatsanwaltschaft klagt zwei Personen an

Wie es jetzt weitergeht

Die Gerichtsverhandlung wird am Freitag, 6. September, ab 9 Uhr fortgesetzt. Ursprünglich sollte es der letzte Verhandlungstag im Prozess um die beiden Brände in einem Wehrer Einfamilienhaus sein. Dass dies wahrscheinlich nicht ausreicht, gab die Vorsitzende Richterin Stefanie Hauser gleich zu Beginn des Prozessauftaktes zu bedenken. Es sind nun zwei weitere Verhandlungstage vorgesehen. Bis diese stattfinden, dauert es aber noch eine Weile, denn die Verteidigerinnen der Angeklagten sind nacheinander im Urlaub. Bis der Prozess mit beiden Verteidigerinnen am Montag, 28. Oktober, fortgesetzt wird, gibt es daher zwei sogenannte Springertermine am 27. September und 18. Oktober. Dies ist nötig, um die Drei-Wochen-Frist einzuhalten, in der eine Hauptverhandlung fortgesetzt werden muss. Wird die Frist überschritten, beginnt der Prozess samt Beweisaufnahme von vorn. Der letzte vorgesehene Verhandlungstag ist dann am Dienstag, 5. November.