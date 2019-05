Gerade einmal elf Monate liegen zwischen den zwei Mitgliederversammlungen der Öflinger Dorfladen-Genossenschaft, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Hatte Mitte Juni 2018 ein großes Defizit die Mitglieder tief schockiert, stellte sich nun eine gewisse Zufriedenheit ein. Die vergangenen elf Monate zeigen, dass es tatsächlich möglich ist, den Dorfladen mit einer schwarzen Null zu führen. Der monatliche Umsatz hat sich bei etwa 45 000 Euro stabilisiert, durch den Verzicht der Darlehensrückzahlung durch die Volksbank steht in der Jahresbilanz sogar sogar ein dickes Plus. Doch dieser Blick auf die Bilanz ist trügerisch. Die nicht ganz so angenehme Wahrheit ist auch: Das Defizit aus dem Geschäftsbetrieb liegt 2018 etwa genauso hoch wie 2016. Und: Der Umsatz war 2018 nochmals rückläufig. Zufrieden zurücklehnen sollte sich also niemand.

Was das dreiköpfige Vorstandsteam in den vergangenen Monaten geschafft hat, ist mehr als beachtlich. Und es ist genau der richtige Weg: Das Profil des Dorfladens wird mit Produkten gestärkt, die es nur dort zu kaufen gibt. Zu wünschen ist den drei Vorstands-Frauen, dass es ihnen mit ihrer positiven Ausstrahlung gelingt, weitere Mitstreiter zu motivieren. Und natürlich Kunden, die für den notwendigen Umsatz sorgen.