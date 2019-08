Verheerend sieht es derzeit stellenweise im Wehrer Wald aus: Borkenkäfer und lange Trockenheit haben ihre Spuren hinterlassen. So wie im Lind (Bild) gibt es am Hang zum Hotzenwald mittlerweile viele Stellen mit toten Fichten – auch auf dem Dinkelberg wie beispielsweise direkt an der Dossenbacher Straße. Da die Schäden der Borkenkäfer erst mit einiger Verzögerung sichtbar werden, stimmt der aktuelle schlechte Zustand für die Zukunft sehr nachdenklich.

Bad Säckingen Mit Video: Horror-Invasion der Borkenkäfer – so rasend vermehren sich die Schädlinge Das könnte Sie auch interessieren