von Ernst Brugger

Seit Sonntag weilt eine Besuchergruppe aus der italienischen Partnerstadt Nettuno für eine Woche in der Wehrastadt. Mit 20 Jugendlichen und zehn Erwachsenen, meist Eltern, sind die italienischen Gäste mit einem Bus angereist. Untergebracht ist die Delegation in der Talschulhalle. Betreut werden sie vorderhand von Clemens Thoma vom Wehrer Freundeskreis Städtepartnerschaften. Kurzfristig initiiert und organisiert wurde der Besuch von Alfonso Mercuri, einem einstigen Stadtrat von Nettuno.

Seit der offiziellen Erklärung der Städtefreundschaft der beiden Gemeinden im Jahre 2007, kommt der leidenschaftliche Europäer Mercuri so gut wie jedes Jahr nach Wehr. Er kürzlich auch wieder im Juli zum Stadtfest „Sommer in Wehr„. Außer ihm weilen die weiteren Gäste zum ersten Mal in Wehr.

Partnerschaftspflege mit Jugendlichen

Besonders in der Partnerschaftspflege mit Jugendlichen sieht Alfonso Mercuri eine weiterhin friedliches und besser funktionierendes Europa. Was ist da besser als ein Fußballspiel der jungen „Azurri“ gegen ein junges Team aus einer Partnerstadt? Nettuno hat neben Wehr auch eine Städtepartnerschaft mit Onex im Kanton Genf und weiteren europäischen Gemeinden. Der FC Wehr bot am Mittwochabend im Frankemattstadion erneut die Gelegenheit zu einem freundschaftlichen Fußballspiel zwischen den jungen Nettunesi und einer Jugendmannschaft des FC. Es war die inzwischen vierte Begegnung jugendlicher Teams aus Nettuno und Wehr.

Ansonsten halten sich die Nettunesi bei diesen sommerlichen Temperaturen am liebsten im Wehrer Schwimmbad auf, trainieren täglich im Uwe-Waßmer-Stadtion oder besichtigen bei Rundgängen die Stadt und ihre Umgebung. Rundum begeistert und überrascht sind die italienischen Gäste von der in einer Talebene gelegenen grünen Wehrastadt und den bewaldeten Schwarzwaldhöhen. Die zu Rom gehörende und in einer weiten Ebene liegende Gemeinde Nettuno in der Provinz Latium leidet jeden Sommer unter einer Dürre. Das einstige Fischerdorf ist heute ein bedeutender Badeort am Tyrrenischen Meer (Teil des Mittelmees) mit rund 50 000 Einwohner.

Das faire Fußballspiel am Mittwochabend gegen die C-Jugend des FC Wehr, geleitet von FC-Schiedsrichter Nick Hübl, gewannen die „Azurri“ übrigens mit 2:1. Ob ihre beiden erzielten Tor dabei Gastgeschenke waren wussten weder Bürgermeisterstellvertreter Paul Erhard noch FC-Vorsitzender Matthias Kaiser. Am Freitagabend werden die jungen Italiener dann gegen ein Jugendteam der Spvgg Öflingen-Brennet im dortigen Stadion antreten. Für das nächste Jahr möchte der Freundeskreis Städtepartnerschaften einen Gegenbesuch organisieren, so Thoma.