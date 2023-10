Waldshut-Tiengen – Neun Menschen mit Behinderung aus Gurtweil und Umgebung sind in 13 Motorradgespannen mit Beiwagen auf dem Parkplatz auf dem Gelände der Caritas in Gurtweil vorgefahren. Zusammen mit vier Begleitpersonen ging es in den Hotzenwald: von Gurtweil über Waldhaus nach Görwihl und wieder zurück.

Fast zwei Stunden dauerte die 54 Kilometer lange Fahrt. Bei der Ankunft haben die leuchtenden Augen der Fahrgäste gezeigt, welchen Spaß ihnen der Fahrtwind und die Kurvenfahrten gemacht hatten. Immer wieder feuerten die jungen Beifahrer an: „Schneller! Schneller!“ Die Idee für diese Ausfahrt hatten Thomas Sell und seine Frau. Sell ist Wanderführer im Schwarzwaldverein und begeisterter Motorradfahrer. Zusammen mit Michael Jourdan, Teamleiter Freizeit und Bildung bei der Caritas Hochrhein in Gurtweil, entwickelten sie vor drei Jahren das Konzept für diese Tour. Herr Sell suchte über eine einschlägige Fachzeitschrift Fahrer. Auf Anhieb meldeten sich genügend Biker und die Fahrt mit den Seitenwagen konnte losgehen. Die Fahrer kommen teilweise von weit her, etwa Karlsruhe oder Heidelberg – extra für dieses Event. Bei der Ankunft sagten viele Fahrer schon fürs nächste Jahr zu. Sie machen das ehrenamtlich und auf eigene Kosten. Die ehrenamtlichen Begleitpersonen gehören zu dem Team Freizeit und Bildung der Caritas Hochrhein.