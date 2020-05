Vor fast 20 Jahren sind die Waldshuter Filmnächte, die erstmals 1991 Kinospaß in die Fußgängerzone brachten, wegen nachhaltigem Wetterpech schon einmal abgesagt worden. Jetzt bedroht die Natur erneut das in der ganzen Region bekannte Festival. Aufgrund der Einschränkungen zum Schutz vor dem Coronavirus steht die für 27. Juli bis 1. August geplante Reihe auf der Kippe.

Veranstalter des Kinos unter freiem Himmel ist der Werbe- und Förderungskreis (W+F) Waldshut. Sprecher Jochen Seipp über die Bedeutung des Anlasses: „Die Waldshuter Filmnächte bieten seit Jahrzehnten ein außergewöhnliches Erlebnis. Kinogenuss im Ambiente der historischen Innenstadt.“ Doch wegen der staatlichen Pandemie-Auflagen ist derzeit nicht abzusehen, ob und in welcher Form diesen Sommer eine erneute Auflage möglich wäre.

Vor dem Unteren Tor in der Waldshuter Kaiserstraße bieten seit fast 30 Jahren die Waldshuter Filmnächte Kinospaß unter freiem Himmel. | Bild: Gerard, Roland

Gegenwärtig sind grundsätzlich überhaupt keine öffentlichen Veranstaltungen zulässig. Nach Auskunft von Jürgen Wiener, Leiter der Ortspolizeibehörde im Rathaus Waldshut-Tien­gen, ergibt sich das aus der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Darin enthalten ist das zum 11. Mai gelockerte, aber nach wie vor bestehende Kontaktverbot. Es besagt: „Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist bis zum 5. Juni 2020 nur alleine oder im Kreis der Angehörigen des eigenen sowie eines weiteren Haushalts gestattet.“ Ausnahmen, wie etwa neuerdings bei Gottesdiensten, sind genau festgelegt.

Wissenswertes zu den Filmnächten Die Filmnächte Die Waldshuter Filmnächte wurden vom Werbe- und Förderungskreis (W+F) und den Albrecht-Kinobetrieben gemeinsam ins Leben gerufen und erstmals 1991 in der Fußgängerzone vor dem Unteren Tor organisiert. Bis 2011 war die Kino-Inhaberfamilie Albrecht federführend bei der Zusammenstellung des Filmprogramms. Heute unterstützt Bernd Gschöpf, der 2018 das Waldshuter Kino übernahm, den W+F bei der Auswahl der Filme. Für die Technik ist die Waldshut-Tiengener Firma HVT (Hochrhein-Veranstaltungstechnik) zuständig. Während früher während der ganzen Veranstaltungstage auch tagsüber ein Gerüst in der Fußgängerzone stand, werden die Filme heute auf einer aufblasbaren Leinwand gezeigt, die nach jeder Vorstellung abgebaut wird. Tops und Flops Weil die Filme in der Öffentlichkeit gezeigt werden, muss das Freiluftkino jugendfrei sein. Das Programm umfasst unter anderem Komödien, Melodramen, Abenteuer- und Familienfilme. Zu den erfolgreichsten Vorstellungen zählte Ende der Neunzigerjahre das Hollywood-Drama Titanic. Nachdem die erste Aufführung ausverkauft war, wurde kurzfristig ein zweiter Termin ermöglicht. Enttäuschend wiederum fiel mit nur 70 Besuchern die Resonanz auf das Kult-Musical Rocky Horror Picture Show aus. Noch schlechter war der Zuspruch, als die Veranstalter den deutschen Stummfilm-Klassiker Metropolis zeigen wollten. Der Vorverkauf lief so schwach, dass das Fritz-Lang-Werk von 1927 durch einen anderen Film ersetzt wurde. Klappstühle Die Klappstühle aus Kunststoff sind so etwas wie das Markenzeichen der Waldshuter Filmnächte. Die maximale Zahl der Plätze war in den vergangenen Jahrzehnten unterschiedlich. Bei den Rekord-Vorstellungen mit dem Titanic-Film saßen jeweils 1000 Besucher vor der Leinwand, in anderen Jahren standen rund 800 Stühle bereit. Bei den jüngsten Filmnächten war die Kapazität auf etwa 500 Zuschauer ausgelegt.

Aber auch wenn das Kontaktverbot weiter gelockert wird, bedeutet das noch nicht automatisch grünes Licht für öffentliche Unterhaltungs-Anlässe. Denn bis mindestens 31. August sind ebenfalls wegen der Corona-Krise Großveranstaltungen untersagt. Nach derzeitiger Definition sind das Zusammenkünfte ab 1000 Menschen, so Jürgen Wiener. Doch unabhängig davon sei jeweils der Einzelfall zu betrachten. Wenn sich etwa mehrere Hundert Menschen auf engem Raum versammelten, sei das auch schon problematisch. Nicht ohne Grund sind die Heimatfeste Schwyzertag und Chilbi für dieses Jahr abgesagt worden.

Zumindest in der bisherigen Form sind die Filmnächte, bei denen in den vergangenen Jahren Klappstühle für bis zu 500 Besucher aufgestellt wurden, demzufolge in diesem Jahr nicht denkbar. Allerdings prüft das Veranstaltungsteam des W+F derzeit, unter welchen Umständen das Freiluftkino doch noch realisiert werden könnte. Vorsitzender Christian Straub erklärte auf Anfrage dieser Zeitung: „Wir werden in den nächsten zwei Wochen entscheiden, ob die Waldshuter Filmnächte in diesem Jahr durchgeführt werden können.“

Geplant vom 27. Juli bis 1. August

Nach der bisherigen Planung, festgelegt vor der Corona-Krise, sollen die Filme vom 27. Juli bis 1. August gezeigt werden. Erstmals wurde das Freiluftkino im Jahr 1991 veranstaltet. Naturgemäß spielte das Wetter von Beginn an eine entscheidende Rolle bei Erfolg oder Misserfolg. 1999 und 2000 setzten unablässige Regenfälle der Reihe dermaßen zu, dass die Veranstalter im Jahr darauf erst einmal eine Pause einlegten. Doch ab 2002 hieß es wieder jeden Sommer „Film ab“ in der Fußgängerzone. Falls es dieses Jahr doch noch klappt, wären es dann die 28. Waldshuter Filmnächte.