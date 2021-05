von sk

„Die gesundheitliche Versorgung und der Anspruch, den Patientinnen und Patienten nach der Behandlung ein neues Lebensgefühl zu ermöglichen, ist mir ein großes Anliegen“, sagte Andreas Dorow, Direktor und Gründer der Dorow Clinic, bei dem Besuch des CDU-Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner und Oberbürgermeister der Stadt Waldshut-Tiengen, Philipp Frank. Die Dorow-Clinic sei die größte Dentalklinik am Hochrhein und biete zahnärztliche Behandlungen für alle Kassen- und Privatpatienten an. Darüber hinaus böte die Klinik ihren Kunden individuelle Leistungen in der plastischen Chirurgie an. Neben einer Besichtigung des Unternehmens stand ein Austausch über aktuelle Herausforderungen im Gesundheitsbereich im Fokus des Treffens.

Lob für Unternehmen

Oberbürgermeister Philipp Frank lobte die Arbeit der Dorow Clinic, schließlich sei das Unternehmen weit über Waldshut-Tiengen hinaus bekannt. „Als Stadt haben wir ein großes Interesse daran, gute Gesundheitseinrichtungen zu haben. Dazu zählen Sie und Ihr Team“, richtete das Stadtoberhaupt an die Adresse Andreas Dorows. Die Einrichtung sei ein hervorragender Arbeitgeber und entwickle sich seit über zehn Jahren prächtig. „Ich freue mich, dass Sie am Standort Waldshut-Tiengen als Gesundheitsdienstleister, aber auch als Arbeitgeber und als Ausbildungsbetrieb tätig sind“, so der Oberbürgermeister.

Kreis Waldshut Zentralklinikum Albbruck: Der Kreis sucht Unternehmen für den Klinikbau Das könnte Sie auch interessieren

Der Unionspolitiker Felix Schreiner zeigte sich beeindruckt: „Man merkt, dass man sich hier als Patient gut aufgehoben fühlen kann.“ Die wohnortnahe Gesundheitsversorgung dürfe laut Felix Schreiner auch in den 20er Jahren keine Floskel sein, sondern müsse stetig weiterentwickelt werden. Der Kostendruck müsse entschärft werden, damit auch in ländlich strukturierten Gegenden eine gute medizinische Versorgung sichergestellt werden könne. „Die pandemische Lage verdeutlicht, wie wichtig optimale Rahmenbedingungen für die Gesundheitseinrichtungen sind“, sagte Felix Schreiner. Der CDU-Politiker wies im Gespräch aber auch darauf hin, dass Deutschland im internationalen Vergleich führend sei, was die Gesundheitsversorgung anbelange.