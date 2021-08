Mit einem abgespeckten Programm ist am Sonntag die von Corona seit 2020 erzwungene zweite Waldshuter Not-Chilbi zu Ende gegangen. Zwei Jahre lang kein Waldshuter Heimatfest gab‘s zuletzt 1944 und 1945. Was im letzten vollen Kriegsjahr den Umständen geschuldet war, war in den Tagen nach Kriegsende dem Verbot der französischen Militärregierung geschuldet. Doch vor nun 75 Jahren lebte die Chilbi mit der Wiedergründung der Junggesellenschaft und dem Heimatabend wieder

Waldshut-Tiengen Die pralle Chilbi in sechs Stunden: Waldshuter Heimatfest in Kurzform begeistert die Besucher Das könnte Sie auch interessieren

Dies war im Sommer vor 25 Jahren Thema einer Ausstellung im städtischen Verkehrsamt. Aus Beständen des Stadtarchivs, der Junggesellenschaft und der Vereinigung Alt Waldshut waren Dokumente, Fotografien und Trachten ausgestellt, die das Wiederaufleben der Junggesellenschaft und des Chilbifestes 1946 in Erinnerung riefen. Nach Kriegsende 1945 wurde, wie andere Vereinigungen auch, die Zunft der Waldshuter Junggesellen von den Franzosen verboten, ebenso das Abhalten des Chilbifestes.

Waldshut-Tiengen Die Waldshuter Junggesellen sind seit Jahrhunderten im Dienst der Chilbi Das könnte Sie auch interessieren

1946 erreichten die Junggesellen ihre Wiederzulassung und die Wiederaufnahme der Chilbi-Festivitäten. Im Februar 1946 fand ihr Wiedergründungsbott statt, wie die Junggesellen ihre Hauptversammlung nennen. Zum Zunftmeister wurde der Kaufmann Fritz Zöllin gewählt. Die erste Bockreise nach dem Krieg führte mit zwei Pferdegespannen nach dem Berghaus, wo der Bock gekauft wurde. Der Heimatabend war am 17. August 1946 im ausverkauften Kornhaussaal.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Veranstalter waren die Junggesellen und Alt Waldshut, Mitwirkende die Stadtmusik, der Männerchor Frohsinn und der Handharmonika-Spielring. Das Waldshuter Männle war damals Adolf Hildenbrandt. Über den Gewinn des Chilbibocks freute sich Bürgermeister Hermann Dietsche. „Er wurde unter dem Jubel der Junggesellen traditionsgemäß über die Tanzmatte getragen in der ebenfalls traditionellen Absicht, dass der Bock durch edle Stiftung beim fröhlichen Umtrunk in den Reihen der Junggesellen sein ruhmvolles Ende finden werde“, hieß es im Zeitungsbericht.