Waldshut vor 2 Stunden Leichenfund am Seltenbach: Rätsel um unbekannten Toten Staatsanwaltschaft bestätigt den Fund eines männlichen Leichnams im Waldshuter Stadtgebiet. Was bislang bekannt ist.

Diese Aufnahme nahe des Fundorts der Leiche in der Schmitzinger Straße in Waldshut zeigt den Fahrer eines Leichenwagens am 4. Oktober 2023 im Gespräch mit einem Polizisten. | Bild: A. Breitkreutz