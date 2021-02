von Alfred Scheuble

Mit 88 Jahren ist in Gurtweil mit dem stets freundlichen Schuhmachermeister Peter Steinhauser ein weiterer, über Jahrzehnte aktiver und angesehener Bürger gestorben. Neben seinem fast 70-jährigen Berufsleben engagierte er sich im Musikverein, Sportverein, in der Feuerwehr und interessierte sich auch regelmäßig für die Orts- und Stadtpolitik.

Der Werdegang

Mit seinen vier Geschwistern wuchs er im elterlichen Schuhmachergeschäft im Mühleweg auf, begann mit 15 Jahren die Lehre, legte die Gesellenprüfung ab und erwarb 1963 den Meisterbrief für das Schuhmacher-Handwerk. Bereits ein Jahr später übernahm er dann die Werkstatt und den Schuhladen seines Vaters. Als Junghandwerker reiste Peter Steinhauser von 1958 bis 1968 mit einem kleinen Bus durch die umliegenden Dörfer, um dort Schuhe zu verkaufen oder um Reparaturen mitzunehmen und am Wochenende wieder zurückzubringen. Er berichtete immer wieder gerne davon, wie er einst in Riedern am Wald den Eltern des heutigen Kurienerzbischofs Georg Gänswein Schuhe für ihren Sohn verkaufte.

Die Ehe

1964 heiratete Peter Steinhauser Agnes Wuchner, die vom ersten Tag an tatkräftig in der Schuhmacherei mitarbeitete. Beide erarbeiteten sich während der vielen gemeinsamen Berufsjahre eine große, zufriedene Kundschaft. Vor 20 Jahren gaben beide das Schuhgeschäft auf, aber die Schuhmacherei betrieb der Verstorbene noch bis 2016. Der Abschied von „seiner Werkstatt“, in der er mit Leib und Seele Schuhmacher war, fiel ihm überaus schwer. Ein klassischer Handwerkerbetrieb schloss mit ihm seine Tore.

Die Vereine

In seiner Freizeit schloss er sich früh dem Musikverein an und wurde aufgrund seiner Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt. Seit 1949 war er Mitglied im Sportverein und zusammen mit seiner Frau trat er auch dem Schwarzwaldverein bei. Außerdem war der Verstorbene 40 Jahre lang aktives Mitglied der Feuerwehr Gurtweil.

Die Hinterbliebenen

Der Kontakt zur Bevölkerung war ihm sehr wichtig, was zum Beispiel auch bei seinen täglichen Spaziergängen zum Ausdruck kam. Neben seiner Ehefrau, mit der er 57 Jahre verheiratet war, trauern zwei Kinder mit ihren Familien und drei Enkelkinder um ihr fürsorgliches und sympathisches Familienoberhaupt.