Harmonie herrschte bei der Hauptversammlung der Rock‘n Boogie Devils, die im Gasthaus „Zum Hirschen“ in Breitenfeld abgehalten wurde. Der Vorsitzende Thomas Maier begrüßte Stefanie Baschnagel und Doris Kaiser-Klomann als Vertreterinnen des Sportausschusses sowie Oberbürgermeister Philipp Frank mit Gattin, der auch gleichzeitig die Wahlleitung übernahm.

Sehr kurz fiel der Bericht von Peter Busch über das vergangene Jahr aus. Es hätten keine Auftritte der Showgruppe aufgrund Corona stattgefunden, so Busch. Über lediglich drei Auftritte der Kindergruppe berichtete die Jugendwartin Beatrice Harder.

Thomas Maier ging auf die Probleme mit der Pandemie ein. Diese seien, was die Kondition der Tänzer und in der Trainingskontinuität in allen Gruppen angeht, jetzt noch spürbar. Die Showgruppe, wie sie einmal war, gebe es im Moment nicht mehr, so Maier. Der Kassenbericht von Anita Maier wies durch fehlende Auftritte und die ausgefallene Hoorige Mess‘ in den Jahren 2021 und 2022 ein Defizit aus. Souverän liefen die Teilwahlen der Vorstandschaft ab. Nahezu einstimmig wurden der stellvertretende Vorsitzende Peter Busch, Schriftführer Andreas Seela, Jugendwartin Beatrice Harder und Sportwartin Janine Eckert in ihren Ämtern für weitere zwei Jahre gewählt.

Thomas Maier konnte Andreas Seela mit einem Geschenk für 40-jährige Vereinszugehörigkeit ehren. Dieser war in dieser langen Zeit viele Jahre Turniertänzer und in der Vorstandschaft tätig. Außerdem wurden geehrt Thomas und Anita Maier für 30 Jahre Mitgliedschaft; Helge Fischer, Andreas Holle, Christian Roth und Bärbel Gantert für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit; Silvia und Peter Busch, Beatrice Harder, Maria Schlosser für 15 Jahre.

Thomas Maier appellierte an die Mitglieder, viel Werbung für „unseren Sport“ zu machen, um die Lücken in den einzelnen Gruppen schnell schließen zu können. Das Ziel ist, die Showgruppe wieder auftrittsfähig zu machen, so der Vorsitzende der Rock‘n Boogie Devils abschließend.