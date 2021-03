von sk

Auch nach der Modernisierung der Stadtbibliothek in Waldshut soll es möglich sein, entliehene Medien wahlweise an beiden Standorten der Stadtbibliotheken Waldshut-Tiengen zurückzugeben. Deshalb werden auch die Bücher, Hörbücher und andere Medien der Stadtbibliothek Tiengen mit RFID-Etiketten für die künftige moderne Entleihtechnik in Waldshut umgerüstet. Aus diesem Grund hat die Stadtbibliothek Tiengen von Montag, 5. April, bis einschließlich Montag, 26. April, geschlossen.

Die Stadtbibliothek Tiengen bittet alle ihre Nutzer, sämtliche am Standort Tiengen entliehenen Medien umgehend – spätestens aber noch vor den Osterfeiertagen – zur Stadtbibliothek Tiengen zurückzubringen. Dafür stehen vor den Bibliotheksräumen Kisten bereit, in die die entliehenen Medien einfach hineingelegt werden können. Bis zum 26. April können keine Medien entliehen werden; auch die kontaktlose Abholung von Bücherpaketen ruht.

Ab Montag, 27. April, hat die Ausleihe der Stadtbibliothek in Tiengen wieder geöffnet. Während der Schließung der Stadtbibliothek Tiengen können Inhaber eines aktuellen Bibliotheksausweises eine große Auswahl an digitalen Medien wie Bücher, Hörbücher, Zeitschriften und Zeitungen rund um die Uhr und bequem von zu Hause aus über den kostenlosen Service „Onleihe Dreiländereck“ ausleihen und herunterladen. Oder sie können sich vom 6. bis zum 16. April für ein halbes Jahr mit Büchern aus der Stadtbibliothek Waldshut eindecken. In diesem Zeitraum läuft dort nämlich die Aktion „All you can read! – Bücher satt für ein halbes Jahr“, bevor die Stadtbibliothek Waldshut für rund sechs Monate für den Umbau schließt. Damit der Lese-Nachschub auch während der Schließung der Stadtbibliothek Waldshut ab dem 17. April für rund ein halbes Jahr gesichert ist, werden in der Stadtbibliothek Tiengen je nach den dann gültigen Corona-Bestimmungen ab Mai verlängerte Öffnungszeiten angeboten. Diese werden noch bekannt gegeben. Dort sind dann neben dem Tiengener Bibliotheksteam auch die Mitarbeiterinnen der Waldshuter Bibliothek im Einsatz. Außerdem ziehen die Brettspielothek und die „Tonies“ für die Dauer der Umbauten ebenfalls nach Tiengen um.