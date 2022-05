Im Erdgeschoss ist die Dunstabzugshaube in der neuen Küche der Feuerwehr Waldshut-Tiengen montiert, im Obergeschoss nehmen die Gruppenräume der künftigen Kindergartengruppen Form an: Die Arbeiten am neuen Feuerwehrgerätehaus mit Kindertagesstätte auf dem Dach an der Robert-Gerwig-Straße in Waldshut sind im vollen Gange

Der Zeitplan Februar 2020: Spatenstich

April 2020: Start der Rohbauarbeiten, die Ende 2020 fertiggestellt waren

Februar/März 2021: Holzbauarbeiten

April/Mai 2021: Arbeiten an der Fassade

Bis Ende 2021: Nachdem das Gebäude abgedichtet wurde, folgten die Installationen

Seit Jahresanfang: Trockenbauarbeiten, Einbau von Fließen, Estrich und Decken, derzeit stehen Parkettarbeiten und der Einbau der Türen an.

Geplante Fertigstellung: Wegen Lieferengpässen bei verschiedenen Baustoffen wie Holz und Stahl liegen die Arbeiten laut Bauleiter zwei bis drei Wochen im Zeitplan zurück. Die Kindertagesstätte soll zum Start des neuen Kindergartenjahrs in Betrieb gehen. Die Fertigstellung ist schon deutlich vorher geplant, damit das Team die neuen Abläufe in der Einrichtung durchspielen kann.

Vor Kurzem führten Achim Schreiner, Bauleiter für das Architekturbüro Bächle/Meid aus Konstanz (Bild oben), und Franjo Wewer, zuständiger Bauleiter der Stadt Waldshut-Tiengen, durch das derzeit größte städtische Bauprojekt.

Im Bild links ist die Fahrzeughalle im Untergeschoss des Gebäudes zu sehen, im Bild rechts der Eingangsbereich der Kita im Obergeschoss. | Bild: Völk, Melanie

Auf der Fläche hinter dem Bahnhof in Waldshut befinden sich zwei Nutzungsarten an einem Platz: Platz für die Einsatzfahrzeuge und das Equipment der Feuerwehr Waldshut.

Auf dem Dach entsteht eine neue Kindertagesstätte, die 60 Kindern in drei Gruppen Platz bietet. Diese hybride Lösung spiegelt sich auch bei den Materialien wider: Der Betonkörper im Untergeschoss für die Feuerwehr, die neue Betreuungseinrichtung entstand in Holzbauweise.

Das Feuerwehrgerätehaus

Die Fahrzeughalle bietet künftig für sechs Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Platz.

Bild: Völk, Melanie

Hinter der Fahrzeughalle befinden sich der Umkleidebereich, der durch zwei Eingänge erreicht werden kann.

Bild: Völk, Melanie

In diesem Bereich wird noch eine variable Trennwand eingezogen, um den Bereich der Männer von dem Bereich der Frauen abzutrennen. „So können wir flexibel reagieren, wenn in Zukunft möglicherweise mehr Frauen in der Feuerwehr sind“, erklärt Franjo Wewer.

Im rechten Teil des langen Bereichs befinden sich die Sanitärräume der Männer, die Wände sind bereits gefliest.

Bild: Völk, Melanie

Auf der linken Seite befinden sich die Nasszellen für die weiblichen Feuerwehrmitglieder.

Bild: Völk, Melanie

Von der Fahrzeughalle geht es in einen großen Besprechungsraum, der ebenfalls variabel teilbar ist.

Bild: Völk, Melanie

Im hinteren Bereich ist die künftige Küche zu sehen, daneben befinden sich Lagerräume. Von dieser Zentralküche aus könnten die Einsatzkräfte künftig bei Großlagen oder Katastrophen versorgt werden.

Die Dunstabzugshaube in der Küche ist bereits montiert.

Bild: Völk, Melanie

Zu den weiteren Räumen im Feuerwehrgerätehaus gehören ein weiterer, kleinerer Besprechungsraum und der Funkraum. „Im Erdgeschoss sind wir schon relativ weit, die abgehängten Decken fehlen noch“, erklärt Achim Schreiner.

Bild: Völk, Melanie

Feuerwehr und Kita sind räumlich so getrennt, dass sich beide nicht in die Quere kommen: Zum einen durch die Aufteilung auf Erd- und Obergeschoss, zum andern durch getrennte Eingänge. „Der Verkehr wird aneinander vorbeigeleitet, es gibt keine Überschneidung von Elternverkehr und Feuerwehr“, erklärt Achim Schneider.

In diesem Bereich (hinter Fahrzeughalle, Besprechungsraum und Umkleidekabine) entstehen noch Parkplätze für die Feuerwehr-Mitglieder.

Bild: Völk, Melanie

Die Kindertagesstätte

Die Parkplätze für die Eltern entstehen rechts davon, an der Rückseite des Gebäudes.

Bild: Völk, Melanie

Dort befindet sich auch der Eingang der neuen Kindertagesstätte, der über eine Treppe in das Obergeschoss führt.

Bild: Völk, Melanie

In den vergangenen Monaten wurde auch ein Aufzug eingebaut, rechts hinter der Absperrung befindet sich das Treppenhaus.

Bild: Völk, Melanie

In der künftigen Kindertagesstätte gibt es zwei Kindergartengruppen und eine Kitagruppe. Jede Gruppe verfügt über einen Gruppenraum, einen sogenannten Intensivraum zum Spielen und einen Schlafraum.

Bild: Völk, Melanie

„Jeder Schlafraum ist so eingerichtet, dass die Matratzen weggeräumt werden können, um ihn auch zum Spielen nutzen zu können“, erläutert Achim Schreiner, Bauleiter.

Neben den Gruppenräumen gibt es in der Kita noch eine Küche, Sozialräume für die Mitarbeiter, das Büro der Kindergartenleitung, Sanitärbereich sowie Putz und Lagerräume.

Bild: Völk, Melanie

In der Kita werden derzeit die Decken abgehängt, es folgt die Verlegung des Parketts. In diesem Raum ist ein Teil der Holzdecke schon angebracht.

Bild: Völk, Melanie

Im Außenbereich, auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses entsteht eine große Outdoor-Spiellandschaf.

Bild: Völk, Melanie

An die rote Stahlkonstruktion wird noch eine Stahl-Lamellen-Fassade befestigt. Wie das später aussehen wird, ist beispielhaft in diesem Bild zu sehen.

Bild: Völk, Melanie

Die Stahlkonstruktion soll auch zum befestigen von Spielgeräten und Sonnensegeln verwendet werden.

Durch die weltweiten Lieferengpässe sind auch die Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus und der Kita ins Stocken geraten. „Das Material ist weltweit unterwegs, die am Bau beteiligten Firmen haben Lieferengpässe“, erläutert Franjo Weber und ergänzt: „Wir setzen alles daran, das Gebäude pünktlich fertig zustellen, dass sich die Mitarbeiter auch einarbeiten und einen Probelauf starten können.“ Die Kita soll demnach pünktlich zum Beginn des neuen Kindergartenjahres in Betrieb gehen.